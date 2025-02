파킨슨병 투병 중인 록 아이콘, 그의 마지막 무대

▲오는 7월 영국 버밍엄에서 열리는 오지 오스본의 마지막 공연 'Back to the Beginning' Black Sabbath 공식 소셜 서비스

헤비메탈 음악을 정의한 영국의 전설적인 밴드 블랙 사바스(Black Sabbath)가 오리지널 멤버(오지 오스본, 토니 아이오미, 기저 버틀러, 빌 워드)로 돌아온다. 여러 차례 불화와 멤버 교체를 거듭했던 블랙 사바스가 1968년 결성 당시의 멤버로 돌아오는 것은 20년 만의 일이다.



이들은 오는 7월 5일 영국 버밍엄 빌라 파크에서 열리는 자선 콘서트 'Back To The Beginning'에서 의기투합할 예정이다. 버밍엄은 블랙 사바스가 결성된 곳이기도 하다. 이 공연은 지난 2020년 파킨슨병 투병을 밝힌 오지 오스본의 마지막 공연이다. 오지 오스본은 투병 이후 좀처럼 대중 앞에 모습을 드러내지 않았다. 2024년 로큰롤 명예의 전당에 솔로 뮤지션 자격으로 헌액되었을 때에도 노래를 부르지는 않았다. 그러나 오지 오스본은 이번 공연에서 '블랙 사바스'의 보컬로서, 그리고 솔로 뮤지션으로서 이 무대에 오른다.



헤비메탈 역사상 최고의 공연



메탈의 아이콘과 작별하기 위해 또 다른 록, 메탈의 아이콘 역시 이 자리에 모일 예정이다. 메탈리카, 슬레이어, 램 오브 갓, 최근 그래미 어워드를 수상한 밴드 고지라, 내한공연을 확정한 건즈 앤 로지스의 멤버 슬래쉬와 더프 맥케이건, 콘의 조나단 데이비스, 스매싱 펌킨스의 빌리 코건 등 쟁쟁한 뮤지션들이 스페셜 게스트로서 출격할 예정이다. 이 공연의 출연자이자 음악 감독을 맡은 레이지 어게인스트 더 머신(Rage The Agains The Machine)의 기타리스트 톰 모렐로는 "이 공연이 헤비메탈 역사상 최고의 쇼가 될 것"이라며 자신감을 드러냈다.



1968년 영국 버밍엄에서 결성된 블랙 사바스는 1970년 데뷔했다. 영화 <아이언맨>(2008)에 삽입된 것으로도 유명한 'Iron Man'을 비롯해 헤비메탈 역사상 가장 위대한 곡 중 하나로 불리는 'Paranoid', 'War Pigs' 등의 히트곡을 배출했으며 7천만 장 이상의 앨범을 팔았다. 디스토션과 오버드라이브를 적극적으로 활용한 이들의 사운드는 현대 헤비 메탈 음악의 원형을 확립한 것으로 평가받고 있다. 오지 오스본은 블랙 사바스에서 탈퇴한 이후 펼친 솔로 활동에서도 큰 성공을 거뒀다. 'Mr Crowley', 'Crazy Train' 등의 히트곡을 배출한 것은 물론, 치밀한 컨셉, 그리고 기행으로도 회자되고 있다.



오지 오스본은 이번 공연 소식을 전하기 전, 미국 <롤링스톤>과의 인터뷰에서 "팬들을 위한 마지막 쇼를 선보일 수 있다면, 행복한 사람으로 죽을 수 있을 것"이라고 고백했다. 마지막 공연을 오지 오스본의 아내인 샤론 오스본 역시 "남편(오지 오스본)은 이번 공연에 대해 신나 있다"며 공연에 대한 기대감을 대신 전했다. 메탈 역사상 가장 위대한 아이콘이 마지막 무대를 앞두고 있다. 'Back To The Beginning' 공연의 티켓은 오는 2월 14일부터 판매될 예정이다.



