록의 전설 '건즈 앤 로지스' 16년만에 내한

1980년대와 90년대의 전 세계 헤비메탈 신을 대표하는 록의 전설 건스 앤 로지스(GUNS N' ROSES)가 2025년 5월 재방한 콘서트를 개최한다. 2009년 12월 13일 서울 방이동 올림픽 체조경기장에서 첫 내한공연 이후 16년 만이다.



<건스 앤 로지스> 공식 SNS에 따르면, 건스 앤 로지스의 2025년 유럽 및 중동 투어 일정이 먼저다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 조지아, 터키, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 체코, 독일, 영국, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 등 21개국을 방문한다. 한국은 아시아 투어의 일환으로 추가된 것으로 보인다.



이번 투어는 건스 앤 로지스의 2023년 11월 이후 첫 공연 투어이며 사우디아라비아와 조지아, 리투아니아, 룩셈부르크에서는 첫 공연이다.



1985년 밴드를 결성한 건스 앤 로지스는 국내에서도 엄청난 인기를 모은 록밴드다. 87년 데뷔 앨범인 '애피타이트 포 디스트럭션(Appetite for Destruction)'으로 전 세계적으로 1500만 장의 판매고를 올리며 록의 전설을 이어갔다. 이들의 히트곡으로는 '돈트 크라이(Don't Cry)', '스위트 차일드 오 마인(Sweet Child O' Mine)', '파라다이스 시티(Paradise City)', '노벰버 레인(November Rain)' 등이 전 세계적으로 히트했다.



특히 영화 '쥬만지: 새로운 세계'(Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017), '데드풀'(Deadpool, 2016), '메가마인드'(Megamind, 2010), '쥬만지: 넥스트 레벨'(Jumanji: The Next Level, 2019), '토르: 러브 앤 썬더'(Thor: Love and Thunder, 2022)의 OST로 사용된 '웰컴 투 더 정글(Welcome To The Jungle)'이 현재도 인기자.



건스앤로지스는 Axl Rose(리드 보컬, 피아노), Slash(리드 기타), Duff McKagan(베이스), Richard Fortus(리듬 기타), Dizzy Reed(키보드), Melissa Reese(키보드, 신디사이저) Frank Ferrer(드럼)로 구성되어 있다. 이 라인업은 2016년부터 유지되어 왔다. 이 중 밴드의 오리지널 원년 멤버는 Axl Rose, Slash, Duff McKagan 세 사람이다.



2025년 5월 1일 저녁 7시 단 한 차례 송도달빛축제공원에서 개최되는 이 공연의 티켓은 2월 26일 예약, 27일에는 일반 판매가 예정되어 있다.

