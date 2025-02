큰사진보기 ▲로제 아파트 아파트MV

'아파트'는 지난해 12월 6일 발매된 로제의 정규 앨범 < rosie >의 선공개 곡이다. 한국 MZ 세대에게 친숙한 '아파트 게임'을 팝 음악으로 재해석한 신선함이 큰 호응을 얻었다. 최상의 보컬 실력을 가진 로제와 브루노 마스가 함께 부른 곡이 B급 감성을 자극하는 팝송이라는 사실 역시 신선함을 더했다. 챈트처럼 따라부르기 쉬운 가사와 멜로디, 익살스러운 춤으로 인스타그램 릴스, 틱톡 등 숏폼 플랫폼에서도 많은 사랑을 받았다. 국내에서도 발매와 동시에 주요 음원 차트 1위에 오르는 기염을 토했다.



'아파트'는 발매 당시 핫 100 차트에 8위로 처음 진입했다. 크리스마스 시즌 전후 캐럴 음악들이 차트 상위권을 지배하면서 큰 하락을 겪었지만, 캐럴 음악들이 차트에서 퇴장한 후 다시 높은 순위로 뛰어올랐다. 단순히 캐럴 시즌이 만든 착시 현상 때문은 아니다. '아파트'는 2025년 1월 31일 기준 스포티파이 글로벌 차트에서도 9위에 올라 있는 등, 높은 스트리밍 성적을 유지하고 있다. '아파트'의 스트리밍 횟수는 지금까지 10억 회를 넘었고, 로제의 스포티파이 월별 청취자 수는 수백만 명에서 6900만 명까지 올랐다.



빌보드 핫 100 차트는 스트리밍, 뮤직비디오 조회수, 라디오 에어플레이, 음반 판매량 등을 종합해 순위를 매긴다. 발매 3개월이 넘은 '아파트'의 순위가 오를 수 있었던 데에는 우수한 라디오 성적의 몫도 컸다. '아파트'는 한국 아티스트가 부른 노래 중 최초로 빌보드 팝 에어플레이 차트 1위를 차지한 곡이 되었다. 팝 에어 플레이 차트는 빌보드에 제공된 주요 라디오 방송국에서 일주일간 노래가 재생된 횟수를 기준으로 매겨지는 차트다. '아파트'가 '아파트' 이전 최고 성적은 방탄소년단의 'Dynamite'(5위)였다. 싸이의 강남스타일은 10위에 올랐던 바 있다.



케이팝은 다른 지표에서 우수한 성과를 나타내면서도, 정작 라디오에서는 상대적으로 약세를 드러내곤 했다. 케이팝 팬덤이 스트리밍과 다운로드 등에 총력을 쏟아부은 이유도 그 때문이다. 그러나 '아파트'는 지금까지 한국 가수가 발표한 노래 중 가장 높은 현지 라디오 성적을 과시하고 있다. 한국적인 요소를 끌어왔으나 케이팝보다는 영미권 팝의 프로덕션에 가까웠다. 곡 자체의 중독성, 그리고 현시점 최고의 전성기를 구가하고 있는 브루노 마스의 가세 역시 진입 장벽을 낮추는 데 공헌했다.



한편, 현재 빌보드 핫 100 차트에서 1위를 지키고 있는 노래는 레이디 가가와 브루노 마스가 함께 부른 'Die With A Smile'이다. '아파트'가 빌보드 핫 100 차트 1위에 오른다면, 브루노 마스는 서로 다른 노래로 연이어 핫 100 차트 1위에 오르는 기록 역시 세우게 된다.



큰사진보기 ▲로제와 브루노 마스의 아파트(APT.) 더블랙레이블





저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 로제 아파트 브루노마스 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 이현파 (hyunpa2) 내방 구독하기 대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람, 스물 아홉. 이 기자의 최신기사 '재즈는 죽지 않는다' MZ 재즈 스타 첫 내한 로제 아파트'아파트'는 지난해 12월 6일 발매된 로제의 정규 앨범 < rosie >의 선공개 곡이다. 한국 MZ 세대에게 친숙한 '아파트 게임'을 팝 음악으로 재해석한 신선함이 큰 호응을 얻었다. 최상의 보컬 실력을 가진 로제와 브루노 마스가 함께 부른 곡이 B급 감성을 자극하는 팝송이라는 사실 역시 신선함을 더했다. 챈트처럼 따라부르기 쉬운 가사와 멜로디, 익살스러운 춤으로 인스타그램 릴스, 틱톡 등 숏폼 플랫폼에서도 많은 사랑을 받았다. 국내에서도 발매와 동시에 주요 음원 차트 1위에 오르는 기염을 토했다.'아파트'는 발매 당시 핫 100 차트에 8위로 처음 진입했다. 크리스마스 시즌 전후 캐럴 음악들이 차트 상위권을 지배하면서 큰 하락을 겪었지만, 캐럴 음악들이 차트에서 퇴장한 후 다시 높은 순위로 뛰어올랐다. 단순히 캐럴 시즌이 만든 착시 현상 때문은 아니다. '아파트'는 2025년 1월 31일 기준 스포티파이 글로벌 차트에서도 9위에 올라 있는 등, 높은 스트리밍 성적을 유지하고 있다. '아파트'의 스트리밍 횟수는 지금까지 10억 회를 넘었고, 로제의 스포티파이 월별 청취자 수는 수백만 명에서 6900만 명까지 올랐다.빌보드 핫 100 차트는 스트리밍, 뮤직비디오 조회수, 라디오 에어플레이, 음반 판매량 등을 종합해 순위를 매긴다. 발매 3개월이 넘은 '아파트'의 순위가 오를 수 있었던 데에는 우수한 라디오 성적의 몫도 컸다. '아파트'는 한국 아티스트가 부른 노래 중 최초로 빌보드 팝 에어플레이 차트 1위를 차지한 곡이 되었다. 팝 에어 플레이 차트는 빌보드에 제공된 주요 라디오 방송국에서 일주일간 노래가 재생된 횟수를 기준으로 매겨지는 차트다. '아파트'가 '아파트' 이전 최고 성적은 방탄소년단의 'Dynamite'(5위)였다. 싸이의 강남스타일은 10위에 올랐던 바 있다.케이팝은 다른 지표에서 우수한 성과를 나타내면서도, 정작 라디오에서는 상대적으로 약세를 드러내곤 했다. 케이팝 팬덤이 스트리밍과 다운로드 등에 총력을 쏟아부은 이유도 그 때문이다. 그러나 '아파트'는 지금까지 한국 가수가 발표한 노래 중 가장 높은 현지 라디오 성적을 과시하고 있다. 한국적인 요소를 끌어왔으나 케이팝보다는 영미권 팝의 프로덕션에 가까웠다. 곡 자체의 중독성, 그리고 현시점 최고의 전성기를 구가하고 있는 브루노 마스의 가세 역시 진입 장벽을 낮추는 데 공헌했다.한편, 현재 빌보드 핫 100 차트에서 1위를 지키고 있는 노래는 레이디 가가와 브루노 마스가 함께 부른 'Die With A Smile'이다. '아파트'가 빌보드 핫 100 차트 1위에 오른다면, 브루노 마스는 서로 다른 노래로 연이어 핫 100 차트 1위에 오르는 기록 역시 세우게 된다. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠

unfold a 공유하기 닫기 조회수 10억 돌파, 로제 '아파트' 어디까지 갈까 페이스북

페이스북 트위터

트위터 카카오톡

카카오톡 밴드

밴드 메일

메일 URL복사 ×

'아파트'가 노래 제목처럼 끊임없이 더 높은 층을 향하고 있다. 로제와 브루노 마스의 듀엣곡 '아파트(APT.)'가 빌보드 핫 100 차트에서 3위에 올랐다. 이는 로제의 최고 기록이자, K팝 여성 아티스트가 기록한 가장 높은 순위다지난 1월 31일에는 '아파트'의 뮤직비디오 조회수가 10억 건을 돌파했다. 이로써 로제는 자신의 최단 기록은 물론 케이팝 아티스트 최단 기록을 다시 경신하게 되었다. 이는 전 세계 대중음악 역사상 다섯 번째로 빠르게 조회수 10억 건을 돌파한 기록이기도 하다. 아델의 Hello, 루이스 폰시와 대디 얀키의 'Despacito', 에드 시런의 'Shape Of You', 제이 발빈과 윌리 윌리엄의 'Mi Gente' 등 총 4곡만이 '아파트'를 앞서 있다.