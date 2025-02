레알과 맨시티가 PO에서 만나다니... 토트넘 16강 상대도 윤곽 드러나

유럽 클럽 축구 별들의 잔치로 불리는 챔피언스리그 최다(15회) 우승에 빛나는 레알 마드리드 CF(스페인)가 결승이나 4강도 아닌 16강행 플레이오프에서 맨체스터 시티(잉글랜드)를 만나게 될 것으로 예상한 전문가들은 아무도 없을 것이다. 두 팀(2023 챔피언 맨시티, 2024 챔피언 레알 마드리드)이 가장 최근 챔피언스리그 우승 트로피 빅 이어를 들어올린 팀들이기에 더 놀랍다.UEFA(유럽축구연맹)는 1월 31일(금) 오후 8시 스위스 니옹에서 이번 시즌 챔피언스리그와 유로파리그 16강 진출 팀들을 마지막으로 골라내는 플레이오프 대진 추첨으로 더 뜨거워지고 있는 별들의 잔치 분위기를 알렸다.1월 마지막 주에 끝난 챔피언스리그와 유로파리그 리그 페이즈 최종 순위표(9위~24위) 팀들을 대상으로 시드를 배정하여 홈&어웨이 시스템을 기반으로 플레이오프 대진들이 모두 결정된 것이다.이 중에서 세계 축구팬들의 관심을 가장 끌어모을 수 있는 대진표는 단연코 UCL 디펜딩 챔피언 레알 마드리드 CF와 바로 전 시즌 우승 팀 맨체스터 시티의 만남이다. 다른 일로 바빠서 유럽 클럽 대회 소식에서 멀어졌던 팬들이 이 소식을 들으면 결승이나 4강 대진표는 아니더라도 8강 정도의 대진표를 잘못 본 것이라고 오해할 만한 축구 사건이 실제로 벌어진 것이다.지난 시즌 챔피언스리그 우승 팀이자 역대 최다(15회) 우승 기록을 자랑하는 레알 마드리드의 이번 시즌 리그 페이즈 최종 성적은 11위(5승 3패 20득점 12실점)이며, 바로 직전 시즌 우승 팀 맨체스터 시티는 22위(3승 2무 3패 18득점 14실점)라는 사실도 놀랍다. 새로 바뀐 포맷에 따라 8위까지 받는 본선 16강 직행 티켓을 두 팀 모두 놓친 것이다.이들 두 팀은 오는 12일(수) 오전 5시 시티 오브 맨체스터 스타디움에서 먼저 만나고 20일(목)에 마드리드에 있는 에스타디오 산티아고 베르나베우에서 16강행 1장의 티켓을 최종 결정해야 한다.두 팀 중 이긴 팀이 다음 달 5일부터 본격적으로 막을 올리는 본선 16강 토너먼트에서 아틀레티코 마드리드(스페인)나 바이어 04 레버쿠젠(독일)을 만나게 된다.한국 국가대표 부동의 센터백 김민재가 활약하고 있는 FC 바이에른 뮌헨(독일)도 플레이오프로 밀려나 양현준이 뛰고 있는 셀틱 FC(스코틀랜드)를 만나야 한다. 역시 여기서 이긴 팀이 16강에 오르면 레알 마드리드나 맨체스터 시티처럼 그 다음 순서(AT 마드리드 or 레버쿠젠)를 기다려야 하니 첩첩산중에 놓인 형편이다.손흥민 주장의 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)가 속해 있는 유로파리그도 같은 포맷에 따라 나란히 16강행 최종 관문인 플레이오프 대진표가 나왔다. 토트넘 홋스퍼는 비교적 수월하게 리그 페이즈 4위에 올라 본선 16강 직행 티켓을 손에 쥐고 그 아래 순위표에 있는 팀들의 16강 플레이오프 두 게임을 흥미롭게 구경할 수 있는 입장이다.토트넘 홋스퍼의 16강 상대 팀은 'AZ 알크마르(네덜란드)-갈라타사라이(투르키에), FC 미틸란트(덴마크)-레알 소시에다드(스페인)' PO 두 게임 결과로 윤곽이 드러나게 된다. 유로파리그 플레이오프는 오는 14일(금), 21일(금) 두 차례 열리며 토트넘 홋스퍼가 나타나는 본선 16강 토너먼트는 3월 6일부터 시작한다.(왼쪽이 1차전 홈)스타드 브레스투아 29(프랑스) - 파리 생 제르맹(프랑스)AS 모나코(프랑스) - SL 벤피카(포르투갈)→ 16강 상대 팀 : 리버풀 FC(잉글랜드) or FC 바르셀로나(스페인)클루브 브뤼헤(벨기에) - 아탈란타(이탈리아)스포르팅 CP(포르투갈) - 보루시아 도르트문트(독일)→ 16강 상대 팀 : LOSC 릴(프랑스) or 아스톤 빌라(잉글랜드)(잉글랜드) -(스페인)셀틱 FC(스코틀랜드) - FC 바이에른 뮌헨(독일)→ 16강 상대 팀 : 아틀레티코 마드리드(스페인) or 바이어 04 레버쿠젠(독일)유벤투스(이탈리아) - PSV 에인트호번(네덜란드)페예노르트 로테르담(네덜란드) - AC 밀란(이탈리아)→ 16강 상대 팀 : 아스널 FC(잉글랜드) or 인테르 밀란(이탈리아)(왼쪽이 1차전 홈)페렌크바로시 TC(헝가리) - FC 빅토리아 플젠(체코 공화국)FC 포르투(포르투갈) - AS 로마(이탈리아)→ 16강 상대 팀 : SS 라치오(이탈리아) or 아틀레틱 클루브 빌바오(스페인)FC 트벤테(네덜란드) - FK 보되 글림트(노르웨이)페네르바체 SK(투르키에) - RSC 안더레흐트(벨기에)→ 16강 상대 팀 : 올림피아코스(그리스) or 레인저스 FC(스코틀랜드)로얄 유니온 SG(벨기에) - AFC 아약스(네덜란드)PAOK FC(그리스) - 풋볼 클루브 FCSB(루마니아)→ 16강 상대 팀 : 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일) or 올랭피크 리옹(프랑스)AZ 알크마르(네덜란드) - 갈라타사라이(투르키에)FC 미틸란트(덴마크) - 레알 소시에다드(스페인)→ 16강 상대 팀 : 맨체스터 유나이티드(잉글랜드) or(잉글랜드)