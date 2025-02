'재즈는 죽지 않는다' MZ 재즈 스타 첫 내한

▲사마라 조이(Samara Joy)의 신보 'Portrait' 유니버설뮤직코리아





오랜 전통을 중시하는 아티스트지만 최신의 플랫폼을 활용하는 데에도 적극적이다. 팬데믹으로 인해 신예 재즈 뮤지션들이 자신의 이름을 알리기 힘들어졌을 때, 그녀는 틱톡, 인스타그램 릴스 등의 숏폼 플랫폼을 적극적으로 활용했다. 재즈 레이블 '버브'와 계약할 수 있었던 것도 이 때문이었다.



특히 'Can't Get Out of This Mood' 같은 곡이 틱톡 상에서 '바이럴(viral)'되었고, 이는 재즈 음악에 익숙하지 않은 세대를 재즈 음악으로 이끄는 가교가 되었다. 사마라 조이는 한 인터뷰에서 "음악을 전혀 손상시키지 않으면서도, 접근하기 쉽도록 만드는 균형을 맞추고자 한다"고 설명했다.



이번 내한 공연에서 사마라 조이는 가장 최근 발표한 세번째 정규 앨범 <Porttrait>의 수록곡을 주로 들려줄 예정이다. 신보를 함께 작업한 7인조 재즈 앙상블이 그녀의 노래와 함께 한다. 에반 셔먼(드럼), 데이비드 메이슨(알토 색소폰/플루트), 켄드릭 매칼리스터(테너 색소폰) 등 앨범에 참여한 연주자들의 상당수가 함께 내한해 연주를 선보인다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고