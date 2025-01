17년차 레이디 가가, 보여줄 게 여전히 많다

▲오는 3월 7일 정규 앨범 을 발표하는 레이디 가가(Lady Gaga) Lady Gaga 공식 페이스북

독보적인 팝스타, 레이디 가가(Lady GaGa)가 오는 3월 7일 자신의 일곱 번째 정규 앨범 < Mayhem >(메이헴)을 발표한다. 레이디 가가는 <Mayhem>의 발표를 확정하고, 미국 뉴욕과 라스베이거스 등에 설치된 대형 전광판을 통해 그 소식을 알렸다. 이번 앨범은 2020년 발매되어 빌보드 핫 100 차트 1위에 오른 정규 앨범 < Chromatica >(크로매티카) 이후 무려 5년 만에 레이디 가가가 내놓는 정규 앨범이다.



레이디 가가는 "나의 초기 팬들이 사랑했던 팝으로 돌아가는 두려움을 직면한 앨범"이라고 소개했다. 그러면서 "이는 깨진 거울 조각을 다시 맞추는 과정과 같으며, 완전히 원래 모습으로 되돌릴 수는 없었으나, 새롭고 아름다운 무언가를 만들 수 있었다"라고 덧붙였다.



이번 앨범에는 최근 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐으며 올해 그래미 어워드 '올해의 노래상' 후보에 오른 브루노 마스와의 듀엣곡 'Die With A Smile'(다이 위드 어 스마일), 선공개곡 'Disease'(디지즈)를 비롯해 총 14곡이 수록될 예정이다.



이번 앨범의 세 번째 싱글과 뮤직비디오는 오는 2월 2일 열리는 미국 그래미 시상식 중간 광고 시간에 공개될 예정이다.



'만능' 팝스타, 어떤 다양함 선보일까



최근 미국 '빌보드'는 레이디 가가를 21세기 최고의 팝스타 5위에 선정하면서 "무엇을 생각하든, 그녀는 자신의 예술적 영혼을 모두 그 노력에 쏟을 것이며, 많은 사람들은 그것을 끌어안을 것이다"라는 극찬을 보냈다.



2008년 'Just Dance'(저스트 댄스)로 데뷔한 레이디 가가는 파격의 팝스타다. 데뷔 초부터 독특한 패션과 파격적인 컨셉, 거침없는 표현으로 대중의 이목을 집중시켰다. 물론 좋은 음악과 실력이 뒷받침된 파격이다. 'Poker Face'(포커 페이스), 'Bad Romance'(배드 로맨스), 'Born This Way'(본 디스 웨이), 'Million Reasons'(밀리언 리즌스), 'Rain On Me'(레인 온 미) 등의 히트곡을 내놓으며 13개의 그래미상, 18개의 MTV 비디오 뮤직 어워즈 상을 받았다.



댄스 팝 아티스트로 데뷔했지만 재즈의 거성 고 토니 베넷과 듀엣 앨범을 발표하는 등, 넒은 장르적 스펙트럼 역시 과시해 왔다. 영화 <스타 이즈 본>, <조커 : 폴리 아 되> 등에 출연하면서 아카데미 후보에 오르는 등, 할리우드 스타로서의 입지 역시 굳힌 엔터테이너다.



레이디 가가는 사회운동가의 면모로도 널리 알려져 있다. 2017년 '슈퍼스타'의 상징인 미국 슈퍼볼 하프타임쇼 당시, 도널드 트럼프 대통령의 1기 정권 출범에 맞춰 성소수자와 연대하는 노래 'Born This Way'를 부른 것은 대표적인 순간이다.



레이디 가가는 지난 12월 이번 앨범을 예고하면서 "매우 다양한 장르, 스타일, 꿈으로 구성된 앨범"이라고 소개했던 바 있다. 레이디 가가는 지난 17년 동안 어떤 팝스타보다 다채로운 시각적, 음악적 시도를 선보인 인물이다. 그녀의 호언장담에 대한 음악 팬들의 기대감이 유독 커지는 이유.



한편 레이디 가가는 오는 1월 30일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 '파이어 에이드' 콘서트에 참석해 대형 산불 피해자들을 후원한다. 신보 발매 다음달인 4월에는 미국 캘리포니아 인디오에서 열리는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에서 헤드라이너(간판 공연자)로서 공연한다.

