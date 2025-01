판타지 전설 '반지의 제왕', 스핀 오프에 담긴 매력

▲<반지의 제왕: 로히림의 전쟁> 영화 포스터 워너브러더스 코리아㈜



<작품정보>



반지의 제왕: 로히림의 전쟁

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

2024|미국, 일본|애니메이션/판타지

2025.01.25. 개봉|134분|12세 관람가

감독 카미야마 켄지

출연 브라이언 콕스, 가이아 와이즈, 루크 파스콸리노

원작 J.R.R. 톨킨 [반지의 제왕] 부록

수입/배급 워너브러더스 코리아㈜



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고