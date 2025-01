1포인트 위해 81m 질주... 야닉 시너, 호주 오픈 2년 연속 우승

로이터=연합뉴스

2025 호주 오픈테니스 남자단식 결승 결과

(1월 26일 오후 5시 40분, 로드 레이버 아레나 - 멜버른)

★ 야닉 시너 3-0(6-3, 7-6{TB 7-4}, 6-3) 알렉산더 즈베레프

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 야닉 시너 6개, 알렉산더 즈베레프 12개

더블 폴트 : 야닉 시너 2개, 알렉산더 즈베레프 2개

첫 서브 성공률 : 야닉 시너 60%(57/95), 알렉산더 즈베레프 68%(65/95)

첫 서브로 득점 성공률 : 야닉 시너 84%(48/57), 알렉산더 즈베레프 69%(45/65)

세컨드 서브로 득점 성공률 : 야닉 시너 63%(24/38), 알렉산더 즈베레프 50%(15/30)

서브 최고 속도 : 야닉 시너 209km/h, 알렉산더 즈베레프 223km/h

첫 서브 평균 속도 : 야닉 시너 197km/h, 알렉산더 즈베레프 205km/h

세컨드 서브 평균 속도 : 야닉 시너 149km/h, 알렉산더 즈베레프 170km/h

위너 포인트 : 야닉 시너 32개, 알렉산더 즈베레프 25개

언포스드 에러 : 야닉 시너 27개, 알렉산더 즈베레프 45개

브레이크 포인트 성공률 : 야닉 시너 20%(2/10), 알렉산더 즈베레프 0%(0/0)

네트 포인트 성공률 : 야닉 시너 77%(10/13), 알렉산더 즈베레프 52%(14/27)

리시빙 포인트 성공률 : 야닉 시너 35%(33/95), 알렉산더 즈베레프 22%(21/95)

전체 획득 포인트 : 야닉 시너 107, 알렉산더 즈베레프 83

◇ 호주 오픈 남자단식 결승 결과(2010년 이후, 왼쪽이 챔피언)

2025년 야닉 시너(이탈리아) 3-0 알렉산더 즈베레프(독일)

2024년 야닉 시너(이탈리아) 3-2 다닐 메드베데프(러시아)

2023년 노박 조코비치(세르비아) 3-0 스테파노스 치치파스(그리스)

2022년 라파엘 나달(스페인) 3-2 다닐 메드베데프(러시아)

2021년 노박 조코비치(세르비아) 3-0 다닐 메드베데프(러시아)

2020년 노박 조코비치(세르비아) 3-2 도미니크 팀(오스트리아)

2019년 노박 조코비치(세르비아) 3-0 라파엘 나달(스페인)

2018년 로저 페더러(스위스) 3-2 마틴 칠리치(크로아티아)

2017년 로저 페더러(스위스) 3-2 라파엘 나달(스페인)

2016년 노박 조코비치(세르비아) 3-0 앤디 머레이(영국)

2015년 노박 조코비치(세르비아) 3-1 앤디 머레이(영국)

2014년 스탄 바브린카(스위스) 3-1 라파엘 나달(스페인)

2013년 노박 조코비치(세르비아) 3-1 앤디 머레이(영국)

2012년 노박 조코비치(세르비아) 3-2 라파엘 나달(스페인)

2011년 노박 조코비치(세르비아) 3-0 앤디 머레이(영국)

2010년 로저 페더러(스위스) 3-0 앤디 머레이(영국)

2025 호주 오픈 테니스 남자단식에서 우승한 야닉 시너(이탈리아)가 27일(현지시각)트로피를 들고 포즈를 취하고 있다.2시간 42분 만에 챔피언십 포인트를 따낸 23살의 야닉 시너는 호주 멜버른의 일요일 하늘을 향해 두 팔을 넓게 벌려 최고의 순간을 누렸다. 1993년 같은 멜버른에서 호주 오픈 타이틀을 지켜낸 짐 쿠리어(미국, 당시 23살) 이후 타이틀 방어에 성공한 가장 어린 선수로 이름을 올렸다.2세트 열두 번째 게임에서 21개의 긴 랠리 끝에 놀라운 백핸드 다운 더 라인 위너 포인트를 찍은 야닉 시너가 질주한 거리는 모두 81미터였다. 테니스 게임에서 단 1포인트를 따내기 위해 얼마나 노력해야 하는가를 알려주는 최고의 순간이었다.세계 남자 테니스 랭킹 1위 야닉 시너(이탈리아)가 한국 시각으로 26일 오후 5시 40분 멜버른 파크에 있는 로드 레이버 아레나에서 열린 2025 호주 오픈 테니스 남자단식 결승에서 2위 알렉산더 즈베레프(독일)를 3-0(6-3, 7-6, 6-3)으로 물리치고 2년 연속 우승 감격을 누렸다.2024 US 오픈 우승까지 묶어 세 번의 그랜드 슬램 결승 무대를 모두 자기 것으로 만든 것이다. 반면에 알렉산더 즈베레프는 2020 US 오픈 2위, 2024 롤랑 가로스 2위에 이어 이번에도 우승 트로피를 눈앞에서 놓치는 분루를 삼켜야 했다.남자 테니스 단식 게임에서 서브의 정확성과 위력이 가져오는 결과는 꽤나 크다. 이 결승전 서브 관련 주요 기록 두 가지만 살펴 봐도 결과와 쉽게 연결할 수 있다. 서브 최고 속도는 물론 서브 에이스(야닉 시너 6, 즈베레프 12) 기록에서 알렉산더 즈베레프가 월등하게 앞섰지만 실제 포인트와 직결된 실질적인 기록(첫 서브로 포인트 성공률 '야닉 시너 84%, 즈베레프 69% / 세컨드 서브로 포인트 성공률 '야닉 시너 63%, 즈베레프 50%)에서 야닉 시너가 월등하게 앞섰다.1세트 첫 서브권을 쥔 82초 만에 러브 게임으로 결승전 출발을 알린 이후 아홉 번째 게임까지 놀라운 수비력을 자랑한 야닉 시너는 6-3 세트 포인트를 찍어냈다. 46분 만에 끝낸 첫 세트 포인트도 194km/h 속도의 서브 에이스였다.이어진 2세트는 결승전에 어울릴 정도로 각자 서브 게임을 제대로 지켜내는 팽팽한 균형을 이뤘다. 열두 번째 게임에서 야닉 시너는 1포인트를 따내기 위해 81미터 이상을 질주하며 기막힌 백핸드 다운 더 라인 위너를 뿌려 40:30(랠리 21개) 점수판을 찍어냈다.그렇게 연결된 타이 브레이크에서도 야닉 시너의 기세는 좀처럼 흔들리지 않았다. 두 선수가 이번 대회에서 각각 세 번의 타이 브레이크를 모두 자기 것으로 따낸 것만으로도 흥미진진한 흐름이었지만 아홉 번째 포인트에서 야닉 시너가 돌아서며 때린 포핸드 스트로크가 네트 상단에 맞고 살짝 넘어가는 행운(야닉 시너 5-4 즈베레프)까지 따라왔으니 더 말할 것이 없어 보였다. 72분이 걸린 2세트를 끝내는 야닉 시너의 포인트는 포핸드 다운 더 라인 위너였다.결국 마지막 세트가 된 3세트 여섯 번째 게임에서 우승자를 결정하는 매우 중요한 갈림길이 나왔다. 야닉 시너의 포핸드 크로스를 받아넘기려는 즈베레프의 포핸드 스트로크가 너무 길게 떨어져 나간 것이다. 4-2로 달아나는 야닉 시너의 이 브레이크 포인트는 그를 우승 트로피 바로 앞으로 밀어올린 셈이다.야닉 시너는 바로 다음 게임에서 서브권을 쥐고 조금 흔들리기는 했지만 듀스 끝에 207km/h의 서브 에이스로 즈베레프의 추격을 뿌리쳤고 198km/h의 서브 포인트로 끝냈다.서빙 포 더 챔피언십 기회를 잡은 아홉 번째 게임에서 야닉 시너는 209km/h 서브 에이스로 두 번째 포인트를 따냈고, 포핸드 드롭샷에 이은 백핸드 크로스 위너 포인트로 우승을 확인했다.2024 호주 오픈, 2024 US 오픈에 이어 개인 통산 세 번째 그랜드 슬램 타이틀을 따냈기에 당분간 남자 테니스 무대는 야닉 시너의 독무대가 될 것으로 보인다.