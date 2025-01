커버 영상 올리던 유튜버, 어떻게 빌보드 1위 가수 됐나

워너뮤직코리아

테디 스윔스(Teddy Swims)두피 전체를 가득 덮고 있는 문신, 그리고 수북한 수염 등 한번 보면 잊히지 않는 외모를 가지고 있으나, 그보다 더 인상적인 허스키 보이스를 갖춘 아티스트. 테디 스윔스가 새 앨범 < I've Tried Everything But Therapy (Part 2) >를 발표했다.이 앨범은 테디 스윔스의 대표곡 'Lose Control'과 'The Door'가 수록된 < I've Tried Everything But Therapy(Part 1) >의 뒤를 잇는 연작이다. 테디 스윔스가 2023년에 발표한 'Lose Control'은 2024년에 재조명받은 이후 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐다. 역사상 두 번째 빌보드 핫 100 차트 탑 10안에 가장 오래 오른 노래로도 기록됐으며, 이 노래 한 곡의 스포티파이 누적 청취 횟수는 14억 건을 넘어섰다. 이 곡은 단 한번도 빌보드 핫 100 차트 1위에 오르지 못했지만, 2024년 빌보드 핫 100 차트 연말 결산에서는 누적 1위를 차지했다.1992년에 태어난 테디 스윔스가 주류 음악 시장에서 이름을 알리게 된 것은 비교적 최근의 일이다. 2019년부터 유튜브 채널을 통해 여러 뮤지션의 곡을 커버하는 영상을 올리며 지명도를 올리다가, 2022년에서야 자신의 음악으로 빌보드 메인 차트에 진입하게 됐다.그는 어린 시절부터 아버지의 영향을 받아 20세기 대중음악의 명곡을 들으며 자라났다. 지역의 메탈 밴드, 소울 밴드를 오가는 등 다양한 활동을 펼쳤고, 이러한 활동은 테디 스윔스의 음악 스타일을 정의했다. 그의 음악이 소울에 기반했지만, 단순히 소울 뮤지션으로 구분할 수 없는 이유다.테디 스윔스는 "이번 앨범은 지난 '파트(Part) 1' 앨범의 연장선이다. '파트(Part) 1' 앨범 이후로 다양한 방면으로 진화하고, 성장하며, 내면을 치유하려 노력했다. 지난 앨범에서는 많은 실연의 상처만을 남겼을 뿐, 해결책에 대해서는 다루지 못했던 것 같다. 물론 이번 '파트(Part) 2' 앨범에서도 마음 아픈 순간에 대해 노래했지만 이번에는 조금 더 마무리를 줄 수 있었다"고 전한다. 이번 앨범에는 리드 싱글 'Bad Dreams', 소울 보컬리스트 기브온(GIVEON)이 피쳐링한 'Are You Even Real' 등 총 13곡이 실렸다.테디 스윔스는 지난해 열린 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 3개 부문 후보에 올랐고, 빌보드 어워드에서는 '2024년 탑 라디오 노래', '탑 핫 100 노래' 상을 받았다. 오는 2월 2일 열리는 2025 제67회 그래미 어워즈에서는 사브리나 카펜터, 채플 론 등과 더불어 본상인 최우수 신인 아티스트상 후보에 올랐다. 그는 "역사상 최고의 신인 아티스트들 사이에서 후보로 지명돼 영광"이라는 소감을 밝혔다.커리어 첫 노미네이션을 확정한 그는 그래미 공연 역시 앞두고 있다. 대기만성형 아티스트인 테디 스윔스는 올해 더 활발한 활동을 예고하고 있다.