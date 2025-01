경찰만 보면 조롱, 마약에 중독된 록 스타의 최후

라이크콘텐츠

저항에 이르지 못한 반항



스톤은 몰락하는 스타의 모습을 통하여 당대 미국사회의 사회문화적 실패를 가감 없이 까발린다. 흔히 사람들은 록밴드를 그 자체로 저항의 상징이라고 쉽게 말한다. 그로부터 철학도 행동도 결여된 방종, 체제며 질서에 대한 무조건적 반항 또한 저항의 일환이라 평가되곤 한다. 그러나 영화는 정열과 자유를 표방한다며 섹스와 마약에 젖어 드는 짐의 모습을 참담하게 포착한다. 세상을 비난할 줄만 알지 스스로를 세우고 더 나은 세상을 만들 줄은 몰랐던 이, 그리하여 존재하지 않는 '문'을 통하여 도피하려고만 들었던 이의 비참한 최후가 이 영화의 끝을 장식한다.



<도어즈>의 팬들에겐 안타깝게도 영화는 짐 모리슨을 추앙하는 작품이 되지 못한다. 그의 음악을 인상적으로 활용하는 건 사실이지만 그의 파멸을 더욱 무참하게 그리는 탓이다. 그로부터 의도하는 건 시대의 실패다. 저항이 체제의 변혁으로 이어지지 못하고 꼬꾸라진 이유를 그는 체제 그 자체에서 찾지 않는다. 누구보다 국가의 위선과 체제의 폭압을 비판할 줄 아는 감독 스톤은 당대 젊은이와 비주류에 대해서도 덮어놓고 토닥이지 않는다.



그의 시선에선 당대의 젊은이들도, 체제에 저항하는 척했던 이들도 모자라는 이들이었다. 낮의 파티장에서 테이블에 고개를 처박고 죽은 듯 잠이 들던 짐의 모습이 마지막 장면으로 이어지는 병치는 영화가 무엇을 말하는지 절묘하게 드러낸다. 제대로 상대를 겨냥하지 못한 채 저항이란 이름으로 풀어내는 방종은 결코 시대적 해법이 될 수 없다는걸, 맞닥뜨려 싸우는 대신 회피하고 조롱하기를 택하는 건 필히 망하는 법이란 것을 이 영화는 말하고 있다.

도어즈> 스틸컷4K 리마스터링 재개봉한 <도어즈>는 이 밴드의 본체라 할 수 있는 짐 모리슨(발 킬머 분)의 이야기다. 예술적 감수성이 풍부한 청년 짐은 UCLA 영화학과를 졸업하고 동기인 레이 만자렉(카일 맥라클란 분)과 함께 밴드를 결성한다. 동료를 모아 반전과 저항을 기치로 한 밴드를 만든 이들은 저들의 성향이 한껏 묻어난 곡을 만들기 세상에 내놓는다. 불과 몇 개월 만에 전국적 명성을 갖게 된 이들은 연달아 대규모 콘서트를 열고 시대를 대표하는 록스타로서의 삶을 살아가게 되는 것이다.그러나 영화는 당초 이들이 의도한 것과는 달리 저항의 이야기로 흘러가지 못한다. 짐 모리슨은 마약을 탐닉하고 온갖 기행을 저지르며 일탈을 반복한다. 마치 그것이 부조리한 시대에 대한 저항이기라도 한 양, 저를 완전히 소진해야 직성이 풀릴 것처럼 방자하게 날뛴다. 당대 록밴드가 체제에 대한 저항을 절대 선인 양 여기며 온갖 사건사고를 일으켰다고는 하지만, 짐 모리슨은 여러모로 그 정도가 심했다. 경찰과 제복 입은 이들을 참지 못하고 조롱하다 수차례 검거까지 되었는데, 술이며 마약에 취해 음탕하고 방종한 모습을 보이기 일쑤였다. 1960년대 말쯤이면 짐 모리슨이 어디서 술에 취하여 행패를 부리다가 붙잡혔다는 뉴스가 그리 놀랍지도 않게 소비됐다. 그의 이 같은 태도로 공연 관계자며 밴드 동료들이 입은 피해야 말해 무엇하랴.스톤은 <도어즈> 가운데 짐의 무절제하고 방종한 모습을 적나라하게 표현한다. 이를 두고서 짐을 좋아하는 이들은 스톤의 작품이 왜곡이 많다고 비판하기도 하였으나 드러머로 짐과 수차례 불화했던 것으로 알려진 존 덴스모어는 짐의 행각이 잘 담겼다고 호평을 내놔 화제를 모으기도 했다. 영화는 이처럼 술과 약에 절어 스스로를 망가뜨리는 스타의 모습을 진득하게 비춘다.술과 여자, 마약을 통해 스스로를 황폐하게 하고, 그로부터 현생을 넘어 한 차원 높은 깨달음에 이르려 했던 이들이 지난 수 세기 적잖게 있었던 것은 사실이다. 그를 표상하는 윌리엄 블레이크의 말, '과욕이 당신을 지혜의 궁전으로 데려갈 것 The road to excess leads to the palace of wisdom'이란 구절이 짐의 삶의 지표가 될 정도였으니 그는 방종이 어느 정도였는지 짐작할 수 있다.