'역대급 피쳐링 멤버'와 돌아오는 제니, 브랜드 파워 입증

▲블랙핑크의 제니가 오는 3월 7일 솔로 앨범 를 발표한다. OA 엔터테인먼트

케이팝을 대표하는 슈퍼스타, 그룹 블랙핑크의 제니가 데뷔 후 첫 솔로 정규 앨범을 발표한다. 제니는 오는 3월 7일 자신의 첫 번째 솔로 정규 앨범 < Ruby >를 발표한다. 제니가 지난해 10월 발표한 노래 'Mantra'를 비롯해 총 15곡이 수록된 앨범이다.



1월 22일 공개된 제니의 트레일러 영상에는 지금까지 보여준 적 없는 빨간 뱅헤어 모습의 제니가 등장한다. 그리고 이번 앨범에 피쳐링하는 아티스트들의 이름 역시 공개되었다. 화려한 피쳐링 멤버들의 면면은 음악팬들을 놀라게 했다. 지난 12월 서울 고척스카이돔에서 내한 공연을 펼친 팝스타 두아 리파(Dua Lipa)의 이름이 눈길을 끈다. 두아 리파는 2020년대 '뉴트로' 열풍을 이끈 팝스타다. 과거 블랙핑크와 함께 'Kiss & Make Up'을 협업했으며, 여러 인터뷰를 통해 블랙핑크 멤버들과의 협업에 대한 희망을 드러냈던 바 있다.



미국의 인종 차별을 풍자한 'This Is America'로 2019 그래미 어워드에서 '올해의 노래상', '올해의 레코드상'을 받은 차일디시 감비노(Childish Gambino) 역시 제니와 함께 한다. 차일디시 감비노는 가수이자 배우, 극작가, 연출가인 멀티 엔터테이너 도널드 글로버의 음악적 자아다. 최근 인스타그램 릴스, 틱톡 등의 숏폼 플랫폼을 통해 유명세를 탄 여성 래퍼 도치(Doechii)의 이름은 힙합 팬들을 열광하게 한다. 도치는 현 시점 힙합 팬들이 가장 큰 기대를 보내고 있는 래퍼다. 높은 수준의 랩실력과 스토리 텔링 실력으로 무장한 도치는 최근 그래미 어워드에서 최우수 신인 아티스, 최우수 랩 앨범 등 후보에 올랐다.



이외에도 최근 딘(DEAN)과 협업한 프랑스의 전자음악 뮤지션 FKJ, 록과 힙합을 아우르는 팝 음악을 들려주는 Z세대 뮤지션 도미닉 파이크(Dominic Fike), 콜롬비아계 미국인으로서 현재 라틴계를 대표하는 알앤비 싱어송라이터 칼리 우치스(Kali Uhcis)도 참여 아티스트에 이름을 올렸다. 음악 애호가라면 모두 놓칠 수 없는 이름들이다. 이와 같은 라인업은 제니와 블랙핑크가 구축해온 브랜드 파워를 입증한다. 동시에 단순히 유명 아티스트의 나열이 아니라, 각자의 음악적 세계를 탄탄하게 구축한 아티스트들이기에 음악 팬들이 갖는 기대가 더욱 크다.



'아파트'의 로제, 'New Woman'의 리사 등 블랙핑크의 다른 멤버들이 활발한 솔로 활동을 펼치는 가운데, 제니 역시 유의미한 성과를 거뒀다. 'Mantra'는 발매 직후 미국, 브라질, 싱가포르 등 전 세계 47개 국가/지역 아이튠즈 탑 송 차트 1위에 올랐고, 빌보드 핫 100 차트에도 진입했다. 국내에서는 지코와 함께 부른 노래 'SPOT!'이 주요 음원 차트를 석권했고, 유튜브 조회수 역시 1억 건을 돌파했다.



한편, 제니는 오는 4월 13일과 20일, 미국 캘리포니아 인디오에서 열리는 미국 최대의 뮤직 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)'에 솔로 뮤지션으로서 출연한다. 신보의 수록곡 역시 모두 이 무대에서 선보일 것으로 기대된다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고