록 기타계의 방랑자, '존 사이크스' 하늘의 별 되다

BBC

존사이크스각종 국내 소셜네트워크서비스에서 많은 추모글이 발견될 만큼 잉베이 맘스틴과 개리 무어, 마이클 솅커와 더불어 국내 팬들에게 강인한 인상을 남겼다. 화려한비브라토와 벤딩, 정교한 피킹 등 기교로 중무장했지만, 블루스에 기반한 감성까지 놓치지 않은 균형 잡힌 연주자였다.방랑자처럼 여러 음악 집단을 거쳤지만, 늘 탁월한 성과를 거뒀다. 호랑이 그림의 앨범 아트가 개성적인 영국 헤비메탈 밴드 타이거즈 오브 팬 탱의 1981년 수작 < Spellbound >와 사이크스 본인이 직접 작곡한 'Cold Sweat'을 수록한 아이리시 록의 자존심 씬 리지의 마지막 스튜디오 앨범 < Thunder and Lightning >(1983)이 모두 이십 대 초반 써 내려간 서사시이다.1980년대 중반 전성기를 맞는다. 1984년, 불세출의 록 보컬 데이비드 커버데일을 중심으로 영국 하드록의 대들보로 자리매김한 화이트스네이크에 가입한 그는 < Slide In It >의 미국판으로 거대 함선의 첫 항해에 나선다. 1987이란 음반명으로 익숙한 밴드의 최고작 < Whitesnake >까지 두 장의 정규작에서 'Give Me More Time'과 'Love Ain't No Stranger', 'Here I Go Again '87', 'Still of the Night'같은 골든 트랙에 일조했다."백사" 무리에서 떠난 후 1987년 베이시스트 토니 프랭클린, 바닐라 퍼지에서 활동했던 드러머 카마인 어피스와 함께 결성한 블루 머더는 1980-90년대 파워 트리오의 대명사와도 같은 극강의 연주집단. 최고의 데뷔 앨범 중 하나로 꼽히는 1989년도 셀프 타이틀 < Blue Murder >와 직접 프로듀서로 나선 1993년 작 < Nothin' But Trouble >로 헤비메탈 황혼기를 장식했다. 1995년 작 < Out of My Tree >를시작으로 총 네 개의 솔로 앨범을 내놓을 만큼 창작 활동에 전념했다.찰랑거리는 금발의 수려한 용모와 역동성 넘치는 액션 덕에 기타 히어로 이미지가 강하고 록 역사에 남을만한 기타 솔로도 여럿 남겼지만 참여작을 유심히 들어보면 전체적으로 하나의 밴드 사운드에 협조하는 팀플레이어적 성향도 짙다. 자신의앨범을 비롯한 여럿 작품을 프로듀스했을만큼 음악의 여러 부분을 아우른 전천후 뮤지션이었다. 방랑시인 김삿갓처럼 여러 밴드를 방랑하며 깁슨 레스폴을 멋들어지게 다루던 존 사이크스를 추억한다.