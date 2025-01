360도 영상에 담긴 콜드플레이 노래, 전세계 최초 공개

라이트룸 서울

큰사진보기 ▲밴드 콜드플레이 워너뮤직코리아

콜드플레이는 런던대학교 출신의 크리스 마틴(보컬), 조니 버클랜드(기타), 가이 베리먼(베이스), 윌 챔피언(드럼)이 모여 결성한 4인조 밴드다. 데뷔초 서정적인 기타 팝을 선보이며 '포스트 브릿팝'의 한 축으로 불렸던 이들은 다양한 장르적 요소를 받아들이면서 역사상 가장 큰 흥행을 거둔 팝 밴드로 거듭났다.



'Viva La Vida', 'Yellow', 'A Sky Full Of Stars', 'Paradise', 'Fix You' 등 수많은 히트곡을 배출했다. 지금까지 발표한 모든 앨범을 영국 더 오피셜 차트 1위에 올렸고, 최근 발표한 을 포함해 총 다섯 장의 앨범을 빌보드 200 차트 1위에 올렸다. 세계 최대의 페스티벌인 영국 글래스톤베리 페스티벌에서 역대 최다인 다섯 번의 헤드라이너(간판 공연자)를 맡는 진기록도 세웠다.



콜드플레이는 역사상 가장 성공한 월드 투어를 진행한 밴드이기도 하다. 밴드가 지난 2022년부터 진행 중인 'Music of the Spheres' 투어는 테일러 스위프트의 'The Eras' 투어의 뒤를 이어 역사상 두번째로 가장 높은 수익을 거둔 월드 투어로 기록되었다. 이번 내한 공연 역시 이 투어의 일환으로 펼쳐진다. 6회에 걸쳐 30만 명 이상의 관객을 동원하면서 내한 공연 역사상 가장 큰 규모의 공연으로도 기록될 예정이다.



글 이현파 (hyunpa2)

콜드플레이 : 미래에 전하는 영상(Coldplay : A Film For The Future)올해 4월 무려 6회의 내한 공연을 앞둔 콜드플레이(Coldplay)의 음악을 전시로 먼저 만나볼 수 있게 되었다. 오는 1월 22일부터 3월 1일, 그리고 4월 1일부터 28일에 걸쳐 서울 강동구 라이트룸 서울에서 '콜드플레이 : 미래에 전하는 영상(Coldplay : A Film For The Future)'이 개최된다. 이는 영국 런던, 맨체스터와 더불어 서울에서 전세계 최초로 공개되는 전시이기도 하다. 콜드플레이는 전시를 앞두고 공식 인스타그램을 통해 '미래에 전하는 영상'을 선보이게 되어 자랑스럽다는 입장을 밝혔다.이번 전시회는 지난해 10월 발매된 콜드플레이의 정규 10집 < Moon Music >의 발매를 기념하는 행사다. < Moon Music >의 수록곡들이 울려 퍼지는 가운데, 애런 브라운, 카밀라 게헤이루 등 전세계 45개국 150여 명 이상의 비주얼 아티스트가 참여한 44분 분량의 영상이 음악과 어우러질 예정이다. 이번 전시는 360도 형태의 입체 공간에서 이뤄지는 전시로, 음악의 질감을 영상을 통해 극대화하는 형태가 될 것으로 기대된다. 이번 전시는 콜드플레이가 2010년대 이후 줄곧 보여주었던 비주얼에 대한 야심을 증명하는 것이기도 하다. 이번 전시 영상은 오는 1월 22일 콜드플레이의 공식 유튜브 채널에도 공개될 예정이다.콜드플레이의 'Hymn For The Weekend', 'WE PRAY', 케이티 페리의 'Part Of Me', 샤부지의 'A Bar Song(Tipsy)' 등의 뮤직비디오를 연출한 벤 모르 감독이 이번 프로젝트를 총괄했다. 수많은 팝스타의 뮤직비디오를 제작해 온 그 역시 수많은 애니메이터와 영상 전문가들의 독립적인 작업물이 조화를 이룬 것에 대해 놀라움을 표했다.