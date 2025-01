새천년 뒤흔든 '원조 보이 밴드'의 주인공 온다

▲백스트리트 보이즈의 멤버 닉 카터(Nick Carter) 내한공연 라이브네이션코리아

새천년 전세계를 뒤흔들었던 보이 밴드 백스트리트 보이즈(Backstreet Boys)의 멤버 닉 카터가 오는 3월 단독 내한 공연을 펼친다. 닉 카터가 한국을 방문하는 것은 2010년 백스트리트 보이즈의 내한공연 이후 15년만이다.



백스트리트 보이즈는 1993년 데뷔 후 'I'll Never Break Your Heart', 'As Long As You Love Me'. 'I Want It That Way', 'As Long As You Love Me', 'Shape Of My Heart' 등 수많은 히트곡을 내놓으며 전 세계적으로 큰 사랑을 받았던 보이 밴드다. 백스트리트 보이즈의 노래는 팝송을 잘 모르는 사람들도 한번쯤 들어봤을만큼 세계적인 인기를 누렸다.



90년대 초반 지방 공연을 전전했던 백 스트리트 보이즈는 2집< Backstreet's Back >

을 통해 정상급의 팝스타로 올라섰다. 대표곡 'I Want It That Way'가 실린 3집 < Millennium >은 전세계에서 2천만 장 가량 팔리며 이들을 세계 최고의 보이 밴드로 우뚝 서게 했다. 비록 백스트리트 보이즈의 전성기는 2000년대 초반 대중음악의 트렌드 변화와 함께 끝났지만, 이들의 음악과 컨셉 등은 원 디렉션등의 후대 보이 밴드는 물론 케이팝 아티스들에게도 영향을 미쳤다.



백스트리트 보이즈는 전성기가 끝난 이후에도 공연 시장에서 유의미한 성적을 거뒀다. 2017년부터 시작한 라스베이거스 레지던시 공연을 통해 건재함을 과시했다. 2019년부터 2024년까지 진행했던 'DNA 월드 투어'를 통해 200만 명 이상의 관객을 동원했고, 2억 달러에 달하는 매출을 기록하기도 했다. 특히 2019년에 발표한 < DNA >가 빌보드 200 차트 1위에 오르면서, 90년대와 2000년대, 2010년대에 모두 빌보드 200 차트 1위를 차지한 최초의 보이 밴드로도 기록되었다.



닉 카터는 그룹의 막내이자 매력적인 보컬, 그리고 수려한 외모로 많은 사랑을 받았던 멤버다. 2002년에는 싱글 'Help Me'를 발표하면서 솔로 가수로서의 활동도 시작했다. 록에 기반한 음악을 추구한 그는 2014년 뉴 키즈 온더 블록의 멤버 조던 나이트와 함께 콜라보레이션 앨범을 발표하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.



닉 카터의 내한 공연은 오는 3월 28일 오후 8시 서울 영등포구 명화 라이브 홀에서 열린다. 닉 카터는 이번 공연에서는 그의 솔로 커리어를 대표하는 곡들은 물론, 자신에게 영향을 미친 곡들을 중심으로 한 커버곡, 그리고 백스트리트 보이즈 시절의 히트곡 역시 들려줄 예정. 한편 닉 카터의 이번 내한 공연 티켓은 오는 17일 정오부터 공식 예매처인 인터파크 티켓에서 단독 판매될 예정이다. 이에 앞서 1월 16일 정부터 아티스트 선예매가 진행된다.



