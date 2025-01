H.O.T부터 S.E.S까지, SM 30주년 콘서트 스케일이 다르네

SM엔터테인먼트

'SMTOWN LIVE' 에스파 (맨 위), 동방신기특히 과거와 현재를 대표하는 아티스트들의 합동 무대가 인상적이었다. 1세대 아이돌 H.O.T의 강타와 토니 안은 NCT 드림, 라이즈, NCT 위시 등과 호흡을 맞춰 '캔디', '행복' 등을 열창했다. S.E.S 바다는 특유의 폭발력 있는 가창력을 앞세워 에스파 카리나- 윈터와 더불어 'Dream Come True'를, 그리고 플라이투더스카이 환희는 라이즈 소희와 함께 청량가 넘치는 'Sea Of Love'를 선보여 박수갈채를 이끌었다.​그런가 하면 슈퍼주니어('쏘리 쏘리'), 레드 벨벳 ('빨간 맛'), 동방신기 ('주문-Mirotic') 등 시대를 빛낸 아티스트들의 명곡들이 쉼없이 라이브로 울려퍼졌다.​이밖에 모처럼 준비된 30주년 기념 음반의 타이틀곡 'Thank You'의 뮤직 비디오 최초 공개와 더불어 오는 2월 데뷔를 앞둔 8인조 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)티저 영상까지 소개됐다. SM 합동 콘서트의 대미는 H.O.T의 '빛'이 장식했다. 출연진 전원이 함께 이 곡을 열창하면서 장시간 콘서트는 성황리에 막을 내렸다.