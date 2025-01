한국 상륙한 뮤지컬 '알라딘'... 150분 수놓을 노래와 명연기

에스앤코

뮤지컬 <알라딘> 공연사진자신에게 주어진 것 너머의 무언가를 꿈꾸는 것은 늘 두려움을 동반한다. 자스민이 궁궐 밖을 나가 진정한 사랑을 찾는 것, 지니가 램프를 벗어나 자유를 누리는 것, 알라딘이 공주와 결혼하는 것은 모두 '금기'라는 이름으로 위험성이 경고되었다.그럼에도 세 인물은 모두 '금기 깨기'를 실천한다. 그 과정에서 자스민은 사랑하는 사람을 잃을 뻔하고 알라딘은 죽음의 위협을 받지만, 그래도 멈추지 않는다. 두려움을 이겨내고 금기 깨기의 미학을 실천한 결과가 바로 유명한 넘버의 제목이기도 한 'A Whole New World', 완전히 새로운 세상이다.이 넘버는 알라딘과 자스민이 서로의 사랑을 확인할 때, 서로의 사랑이 결실을 맺을 때에 걸쳐 총 두 차례 등장한다. 이때 영화에서는 흔히 "아름다워"로 번역되던 "a whole new world"라는 가사를 뮤지컬은 "별을 넘어"로 번역했다. 별을 넘는다는 표현이 자신에게 주어진 운명을 거스르는, 다시 말해 금기를 깨는 이들의 도전과 맞물려 더 인상적이었다.