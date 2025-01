발매 석 달 만에... 로제 '아파트', 빌보드 핫 100 차트 신기록 경신

▲로제와 브루노 마스(Bruno Mars)의 듀엣곡 '아파트(APT.) 더블랙레이블

을사년에도 '아파트' 열풍은 계속된다. 그룹 블랙핑크의 로제, 그리고 팝스타 브루노 마스의 노래 '아파트(APT.)'가 빌보드 핫 100 차트 최고 순위를 경신했다.



빌보드 핫 100 차트는 일주일간의 스트리밍, 라디오 방송 횟수, 음원 판매량 등을 합산하여 미국에서 가장 인기있는 노래를 선정하는 차트다. '아파트'는 미국 빌보드 핫 100 차트에서 5위를 차지하면서 자체 최고 성적을 경신했다. 이는 전주의 순위(34위)에서 29계단이나 상승한 수치다. '아파트'는 10월 발매 당시 빌보드 핫 100 차트에 8위로 진입했는데, 이보다 더 높은 수치다. 미국과 미국 외 국가를 포함한 '빌보드 글로벌 200' 차트. '미국 제외 글로벌 200' 차트에서도 1위에 올랐다.



한국의 술자리 게임인 '아파트 게임'에서 착안한 '아파트'는 쉽고 캐치한 후렴구에 힘입어 거대한 열풍을 일으켰다. 세련되고 고급스러운 이미지의 로제, 15개의 그래미 트로피를 거머쥔 팝스타 브루노 마스가 B급 감성의 노래로 만났다는 신선함 역시 열풍에 한했다.



인스타그램 릴스와 틱톡, 유튜브 숏츠 등 숏폼 플랫폼에서는 '아파트 챌린지'가 이어졌으며, 밈(Meme)으로도 많은 사랑을 받았다. 원로 가수 윤수일의 명곡 '아파트'가 '원조 아파트'로 재조명받아, 아이돌 중심으로 꾸려진 KBS 가요대축제의 엔딩을 장식하기도 했다. '아파트'의 뮤직비디오는 2024년 발표된 노래의 뮤직비디오 가장 높은 조회수를 기록하기도 했다.



신드롬에 가까운 '아파트'의 인기와 함께 로제는 케이팝 여성 아티스트 역사상 빌보드 핫 100 차트에서 가장 높은 성적을 거둔 아티스트로 기록되었다. 기존의 최고 성적은 로제가 소속된 그룹 블랙핑크가 셀레나 고메즈와 함께 부른 곡 'Ice Cream'의 13위였다. 이 곡과 함께 방탄소년단, 정국, 지민, 싸이에 이어 빌보드 핫 100 차트 탑 10에 진입한 다섯 번째 케이팝 아티스트로도 기록되었다.



발매 석달째인 '아파트'는 어떻게 이렇게 가파른 순위 상승을 이룰 수 있었을까? 곡이 꾸준한 인기를 구가하고 있지 않으면 불가능한 일이다. 물론 시기적 특수성 역시 존재한다. 크리스마스 시즌 전후로 캐롤곡들이 빌보드 핫 100 차트를 점령했고, 이에 따라 기존의 인기곡들이 순위권 밖으로 밀려났기 때문이다.



지난해 최고의 히트곡들이라 할 수 있는 벤슨 분의 'Beautiful Things', 켄드릭 라마의 'Not Like Us', 채플 론의 'Good Luck, Babe!' 등도 빌보드 핫 100 차트 밖으로 이탈햇다가, 크리스마스 시즌이 끝남과 동시에 차트로 복귀했다. 이 과정에서 벌어진 변동의 수혜자인 것.



한편 로제와 함께 '아파트'로 핫 100 차트 5위에 오른 브루노 마스는 1위에도 이름을 올렸다. 브루노 마스와 레이디 가가가 함께 부른 노래 'DIE WITH A SMILE'이 발매 후 처음으로 빌보드 핫 100 차트 1위에 오르며 또 다른 전성기를 증명했다.





