재혼한 아내가 번 돈으로 전처 딸 집 해주려는 아빠

주인공이 작업하는 뱀파이어 웹툰이란 장치가 설명되지만, 영화 내내 갑자기 삽입되는 초현실적 판타지 장면의 해답은 막바지에 이르러야 온전히 전달된다. 왜 정서의 얼굴을 한 뱀파이어는 피를 갈구하는가, 피에 대한 갈망이 은유하는 건 무엇인가가 결정적 카타르시스 순간에 차원의 문을 비집고 뱀파이어에게 물린 목덜미에서 피가 뿜어지듯 개방되기 때문이다.



그 찰나에 근래 한국 사회 논란이 되는 비정규직, 특히 플랫폼 노동 문제가 등장하는 것도 의미심장하다. 여기에서 영화 속 현실과 (정서의 웹툰 작업을 통한) 쿠키 영상처럼 가미된 판타지 풍 장면이 마침내 상호보완을 완성한다.



형식적으로 보면 익숙한 이야기를 확장하기 위해 고심을 기울인 흔적이 역력하다. 소재를 공들여 조합하고 큰 그림을 구축했다. 그렇지만 공식 딱딱 맞아떨어지는 관계가 실제 화면으로 응시하면 물과 기름처럼 묘한 이물감을 풍기거나 엇박자 느끼게 되는 순간이 일어난다. 너무 많은 내용을 혼합하다 발생하는 피로감 혹은 분산 효과일 테다.



시종일관 화면을 장악하는 정서 역 나애진 배우는 독립영화 팬이라면 낯익은 얼굴이지만, 배우 이름 내걸고 장편영화를 온전히 끌고 가는 존재감 각인되는 작품을 비로소 만났다. 주체적으로 독립된 시민을 지향하면서도, 부모 품을 온전히 못 벗어난 청년세대/ 꿈과 생계 둘 다 자립하지 못한 불안정노동자/ 계급적 차이로 연인관계도 불평등한 여성 소수자/ 초자연적 '괴물'에 이르기까지 종횡무진 활약한다.



여기에 보고 있자면 짜증을 넘어 환멸에 이를 지경이지만 미워할 수만 없는 아빠 역 안석환, 자식에 대한 무한애정과는 선을 긋는 간격 확연한 엄마 역 박현숙 등 중견 배우들, 자매 케미가 출중한 의붓동생 역 김진영 배우의 존재감이 균형을 맞춘다. 생각하고 해석할 거리가 참 많은 영화다. 개봉하면 GV는 가급적 챙기시길.



[작품정보]



은빛살구

Silver Apricot

2024|한국|드라마

2025.01.15. 개봉|121분|12세 관람가

감독/각본 장만민

출연 나애진, 안석환, 강봉성, 김진영, 최정현, 박현숙

음악 김사월

제공 영화진흥위원회

제작 한국영화아카데미(KAFA)

배급 ㈜마노엔터테인먼트



2024 25회 전주국제영화제 한국경쟁 배우상(나애진)



영화 <은빛살구> 스틸 이미지2시간 살짝 넘는 이야기 속에서 어색한 가족물은 몇 번의 반전과 감춰진 진실을 경유한다. 적당히 계산적이지만, 떼어내려 해도 끊을 수 없는 '가족'에 대해 자문자답하게 만든다. 주인공 역시 이해와 공감을 자아내다가도 종종 과도하게 신경질적이거나 이해타산으로 흘러가는 행태를 숨기지 않는다.이제 관객은 왜 정서가 저런 편향을 보이는지 추적하기 시작한다. 감독은 주인공의 일그러진 면모를 설득력 있게 제시하고자 사회적 코드를 결합한다. 첫 번째는 한국의 가부장제 가족개념 비판이다. 친부는 큰딸이 예쁘고 자랑스럽다며 동네방네 자랑하고 다닌다. 집안 사정이 어떻든 정서가 요구한 자금을 마련해 주겠다며 큰소리친다. 우리 주변에서 익숙한 기성세대의 초상이다.아빠의 호기는 그가 전처나 후처에게 좋은 남편 노릇을 할 의지가 없다는 문제와 직결된다. 시종일관 계속되는 정서와 '아줌마'의 갈등은 당연한 결과다. 아줌마 입장에선 자신과 친딸이 온종일 고단한 노동의 결실을 남남인 정서가 챙겨가는 게 탐탁할 리 없다. 아니 원수라 해도 틀린 말이 아닐 테다. 그나마 있던 목돈은 딸의 미래를 대비해 어렵사리 모아둔 피 같은 몫이다. 그걸 아무렇지 않게 맘대로 주겠다는 아빠의 행실은 전처에게도 그대로였을 테다.흥미로운 건 정서가 결혼을 약속한 경현과 아빠 영주가 죽이 잘 맞는 부분이다. 처음엔 까칠한 정서 대신 장인을 살갑게 모시는 예비사위의 포용으로 여겨지지만, 후반 고조되는 갈등을 보면, 그 친밀함이 어떤 배경하에 형성된 것인지 섬뜩하게 납득된다. 전통적 TV 드라마 소재, 빚보증 서거나 말리는 소리 듣지 않고 무리하게 사업하다 재산 다 말아먹고 길바닥 나앉고도 반성하지 않는 '한국 남자' 풍경과 통하는 대목이다.도식적 남녀 캐릭터 대비나 기계적 여성 연대로 치우치진 않지만, 반대로 주요 여성 캐릭터들은 좀 더 능동적인 상호이해와 교감 가능성을 엿보인다. 무조건적 공감이 아니라, 갈등과 차이가 필연적이지만 그래도 각자 입장과 명분을 확보한 존재로 형상화된다. 엄마 대 정서 vs. 엄마 대 아줌마 vs. 정서 대 이복동생 vs. '아줌마' 대 이복동생, 확장하면 더 많은 구도에서 색다른 긴장을 발견할 수 있다.그런 역할 부여는 성 대결을 넘어 노동/계급 갈등으로 전환한다. 정서와 경현은 여성 대 남성인 동시에, 계약직 대 정규직으로 회사 안팎 비정규직 차별 한복판에 서 있다. 아파트를 자기 힘으로 마련해야만 정서는 정규직-중산층인 경현과 대등한 관계에 설 수 있다. 이 긴장 관계를 통해 서민-여성-비정규직 vs. 중산층-남성-정규직 간의 필연적 갈등을 구현하는 이정표에 닿는다. 개별 코드가 분리되지 않고, 하나의 원심력 안에서 차례로 결합되며 하나의 순환을 추구하는 작가적 야심이 유독 돋보인다.