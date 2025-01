토할 것 같은 친절함, 외모 지상주의에 대한 경고

워킹타이틀필름스

영화 <서브스턴스>의 젊은 수수 역시 모두에게 추앙받는 아름다움의 시간을 지속하고자 하는 욕망으로 엘리자베스, 곧 자신의 생명을 갉아먹는다. "Remember. You are one. (기억해. 당신들은 하나야)" 영화가 계속해서 상기시키는 문구를 잊은 채. 결국 엘리자베스와 수, 모두가 파멸하는 수순을 밟는다.이보다 더 완벽한 캐스팅은 없을 정도로 데미 무어의 연기는 인상적이다. 영화 <서브스턴스>는 데미 무어에게 2025년 골든글로브 여우주연상을 안겨줬다. 영화는 내내 정말 토할 것 같은 친절함으로 외모 지상주의와 젊음에 집착하는 이 시대를 비춘다.영화 속 '서브스턴스' 약물을 주입한 207번 사물함의 주인은 503번 사물함의 주인 엘리자베스에게 "당신도 스스로를 갉아먹기 시작했나요?"라고 묻는다. 젊음이든, 돈이든, 명예든, 사랑이든 무언가에 대한 집착은 스스로를 갉아먹는다. 우리에게 초연함이 필요한 때다. 자신을 있는 그대로 받아들이는 너그러움과 용기가 필요한 때이다. 2025년 새해, 우리가 '나 자체로 가치 있게 존재하기'를 바란다.