"유가족에 송구하고 죄송" 연기대상 한석규, 눈물 삼켰다

▲2024 MBC 연기대상 MBC

비극적 사고로 부득이 녹화 방송으로 진행된 <MBC 연기대상>는 그 어느 때 보다 차분한 분위기에서 진행됐다. 검은 색 의상을 착용한 참석자 상당수는 (시상식 당일 기준) 전날 발생한 참사의 아픔을 추모하며 위로의 말을 소감으로 건넸다. 특히 대상을 차지한 한석규의 가슴 아픈 심경 표현은 가족애를 중심에 두고 연기를 펼쳤던 배우로서 가진 솔직한 속내였다.



한편 이번 시상식은 외부 요인에 의한 생방송 취소-녹화 방영으로 이뤄진 탓에 일찌감치 수상자 명단이 스포 형태로 각종 커뮤니티에 노출되기도 했다.



다음은 2024 MBC 연기대상 수상자(작) 명단.



▲ 대상= 한석규(이토록 친밀한 배신자)

▲ 최우수연기상 미니시리즈= 이제훈(수사반장 1958), 유연석(지금 거신 전화는), 이하늬(밤에 피는 꽃)

▲ 최우수연기상 일일드라마 단막= 서준영(용감무쌍 용수정), 엄현경(용감무쌍 용수정), 오승아(세번째 결혼)

▲ 베스트액터상= 변요한(백설공주에게 죽음을 - black out)

▲ 올해의 드라마상= 수사반장 1958

▲ 베스트커플상= 유연석·채수빈(지금 거신 전화는)

▲ 베스트캐릭터상= 정상훈(나는 돈가스가 싫어요), 권해효(백설공주에게 죽음을 - black out)

▲ 공로상= 최불암

▲ 특별감사패= 故 김수미

▲ 우수연기상 미니시리즈= 이동휘(수사반장 1958), 이종원(밤에 피는 꽃), 채수빈(지금 거신 전화는)

▲ 우수연기상 일일드라마·단막= 문지후(세 번째 결혼), 오세영(세 번째 결혼)

▲ 조연상= 조재윤(밤에 피는 꽃, 백설공주에게 죽음을 - black out), 김미경(밤에 피는 꽃, 백설공주에게 죽음을 - black out)

▲ 신인상= 이가섭(백설공주에게 죽음을 - black out), 허남준(지금 거신 전화는), 채원빈(이토록 친밀한 배신자)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고