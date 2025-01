"선거, 신종 돼지 병인가요?" 이 나라에서 벌어진 촌극

▲"총을 든 스님" 스틸영화 스틸 이미지 ㈜슈아픽처스

하지만 변화의 물결은 되돌릴 수 없다. 감독은 모국이 지켜온 순수한 행복을 긍정하지만, 현실 '유토피아'로만 그리지 않는다. 낙후되고 가난한 현실을 가감하지 않고 그려낸다. 고립되어 살 수 없는 21세기에 부탄만 은자의 땅으로 남기란 불가능하고, 외부의 충격은 구석구석까지 스며들어 있다. 초펠과 초모의 딸 류펠은 지우개를 구할 수 없어 학교에서 꾸중을 듣는다. 부유한 이웃은 소 두 마리를 팔아 텔레비전을 장만하고, 동네 가게 호객을 위해 007 시리즈 방영하는 텔레비전 앞에는 멍한 표정의 주민들이 가득하다.



도시는 한참 서구화 중이다. 최신 전자기기와 수입 제품이 즐비하지만, 돈과 일자리는 부족하다. 술독에 빠진 청년이나 돈벌이를 위한 밀수가 사방에 보인다. 이미 시작된 균열과 도시-시골 격차는 과거 회귀로 해결될 수 없다. 국왕의 선견지명처럼 부탄은 세계의 흐름에 연착륙해야 한다. 그 과정을 압축한 영화다.



과도기 예정된 혼란을 어떻게 줄이고 통합을 유지하며 이룩할 것인가. 뜬금없는 요구를 제자에게 던진 큰 스님의 화두가 어떻게 완성되는가 지켜볼 일이다. 세상을 보는 시각과 태도는 달라도, 함께 사회적 과제를 해결해가는 공감과 지혜를 모으자는 영화 속 호소가 유독 반갑고 절실한 요즘이다.



<작품정보>



총을 든 스님

The Monk and the Gun

2023|부탄|드라마/코미디

2025.01.01. 개봉|107분|전체관람가

감독 파우 초이닝 도르지

주연 탄딘 왕추크, 데키 라모

출연 페마 장모 셰르파, 탄딘 풉즈, 해리 아인혼

수입/배급 ㈜슈아픽처스



2023 로마국제영화제 심사위원특별상

2024 프리부르국제영화제 관객상



