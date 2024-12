폴 매카트니·너바나가 사랑한 미국 인디록의 아이콘 내한

▲오는 2025년 1월 6일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열리는 세인트 빈센트(St. Vincent)의 내한공연 포스터. HIGHJINKX(하이징크스)

2010년대 미국 인디 록을 대표하는 아이콘이자 기타리스트인 세인트 빈센트(St. Vincent·애니 클라크)가 한국을 찾는다.



세인트 빈센트는 2025년 1월 6일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 내한 공연을 열고 한국 팬들을 만날 예정이다. 세인트 빈센트의 마지막 내한 공연은 2014년 7월 서울 마포구 예스24 무브홀(현 무신사 개러지) 이후 10년 6개월 만이다. 이번 공연은 2024년 발표된 정규 앨범 발표를 기념하는 투어의 일환이다.



세인트 빈센트는 2007년 < Marry Me >로 데뷔한 이후 창의적인 여성 인디록 뮤지션의 계보를 잇는 아티스트다. 데이비드 보위를 떠올리게 할 만큼 파격적이고 강렬한 무대 매너, 그리고 다채로움을 구현하는 기타 솜씨로 동 세대 아티스트들과 차별화된다. 세인트 빈센트는 장르의 틀에서 자유로운 록 뮤지션이다. 록과 일렉트로니카, 컨트리, 바로크팝 등 다양한 장르를 가리지 않으며 전위적인 창작 세계를 펼친다. 세인트 빈센트는 지난해 '롤링스톤' 지가 선정한 '역사상 가장 위대한 기타리스트 250'에서도 무려 26위에 오르며 전설적인 아티스트들과 어깨를 나란히 했다.



뮤지션들의 뮤지션



세인트 빈센트는 거장들의 사랑을 한 몸에 받는 아티스트이기도 하다. 지난 11월 멕시코에서 펼쳐진 '코로나 캐피털' 페스티벌 무대에 올라 헤드라이너(간판 공연자)인 폴 매카트니, 잭 화이트와 함께 깜짝 협주를 펼치며 음악 팬들을 열광하게 했다. 2014년, '로큰롤 명예의 전당' 헌액 행사에서는 너바나의 생존 멤버인 데이브 그롤, 크리스 노보셀릭과 함께 너바나의 명곡 ' Lithium'을 연주했다. '21세기의 케이트 부시'라는 극찬을 받는 뮤지션답게, 2023년 로큰롤 명예의 전당 헌액 행사에서는 케이트 부시의 대표곡 'Running Up That Hill'을 직접 커버했다.



지금까지 최우수 록 앨범상(2015) 등 3개의 그래미 트로피를 거머쥔 세인트 빈센트는 오는 2025년 2월 열리는 제67회 그래미 어워드에서도 4개 부문 후보에 올랐다. 'Broken Man'으로 최우수 록 퍼포먼스, 최우수 록 노래 부문에, 'Flea'로 최우수 얼터너티브 음악 퍼포먼스 부문에, 그리고 정규 앨범 < All Born Screaming >으로 최우수 얼터너티브 앨범에 노미네이트 됐다. 그래미 후보에 오른 두 곡 모두 이번 내한 공연에서 라이브로 들어볼 수 있을 예정이다.



한편 이번 내한 공연의 게스트로는 국내에서 많은 팬을 확보한 싱어송라이터 백예린이 합류했다. 백예린 역시 드립팝, 알앤비, 록 등 다양한 장르를 아우르는 싱어송라이터로서, 세인트 빈센트의 'Happy BIrthday Johnny', 'Digital Witness'를 커버하는 등, 빈센트에 대한 존경심을 드러냈던 바 있다. 세인트 빈센트의 내한 공연 티켓은 공식 예매처인 예스24를 통해 예매할 수 있다.





