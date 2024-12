건강 회복한 '일본 록 아저씨', 한국 팬과 의리 지킨다

▲2025년 3월 서울 예스24 라이브 홀에서 열리는 엘르가든의 내한공연 더볼트

일본을 대표하는 팝펑크 밴드 엘르가든'(ELLEGARDEN·エルレガ-デン)이 한국 팬들과의 의리를 지킨다.



공연기획사 더 볼트에 따르면, 엘르가든은 오는 2025년 3월 21·22일 예스24 라이브홀에서 '보이즈 아 백 인 더 이스트 투어 2024 리바이벌(Boys are Back in the East Tour 2024: Revival)'이라는 타이틀로 단독공연을 선보인다.



1998년 일본 치바현에서 결성된 엘르가든은 보컬 겸 기타리스트 호소미 타케시, 기타리스트 우부카타 신이치, 베이시스트 다카다 유이치, 드러머 다카사시 히로타카로 이뤄진 4인조 밴드다.



'제이 팝' 붐이 오기 한참 전부터, 엘르가든은 한국에서 친숙한 밴드였다. 배우 정일우가 출연했던 휴대폰 광고 삽입곡 'Marry Me'를 비롯해 'Make A Wish', 'Salamander', 'Spae Sonic' 등 수많은 히트곡을 배출했기 때문이다. 서정적이면서도 씩씩한 멜로디, 일본 밴드 중에서도 손꼽히는 영어 가사 활용 역시 한국 팬들에게 가깝게 다가온 근거다. 호소미 타케시를 비롯한 멤버들의 나이가 50대에 접어들었지만, 나이를 잊게 하는 에너지로 무장한 밴드다.



2008년 이후 10년간 활동을 중단했던 엘르가든은 2018년부터 활동을 재개했다. 지난해 8월 '인천 펜타포트 록 페스티벌'을 통해 15년 만에 내한공연을 펼쳤고, 같은 해 단독 공연으로 한국 팬들을 만났다. 올해 10월에는 '부산 국제 록 페스티벌 2024'에서는 카사비안(Kasabian), 앤 마리(Anne Marie) 등과 더불어 헤드라이너(간판 공연자)를 맡아 공연했다.



엘르가든은 이때 마지막 날의 헤드라이너를 맡아 한국 팬들과 호흡했다. 폭우가 내린 직후에 펼쳐진 공연이라 행사장 일대가 진흙밭이 됐지만, 팬들은 옷에 진흙이 튀는 것도 상관하지 않고 슬램 등의 '락 놀이'를 즐겼다. 당시 엘르가든은 앞서 무대에 오른 에프티 아일랜드에게 자신들의 곡 'Make A Wish'를 바쳤고, 관객들의 앵콜 요청에 흔쾌히 화답하기도 했다. 유창한 한국어 멘트를 구사하던 호소미 타케시는 "우리는 나라도, 언어도 다르지만 같은 하늘을 바라보고 있다"는 말로 청중의 마음을 뭉클하게 만들기도 했다.



엘르가든은 11월 단독 내한공연 역시 예고했으나, 이는 호소미 타케시의 망막박리 수술과 회복 일정으로 인해 연기됐다. 망막박리는 안구 안에 있는 망막이 떨어져 나가는 증상으로, 방치할 경우 실명에 이를 수도 있는 심각한 질환. 엘르가든은 공연 강행을 목표로 했으나, 공연의 연기를 결정하게 됐다.



엘르가든은 당초 예상보다 빠르게 대체 일정을 확정했다. 티켓 예매는 지난 18일 오후 7시부터 예스24 티켓과 인터파크 티켓을 통해 오픈된 상태다. 건강을 회복한 일본의 '록 아저씨'가 한국 팬들을 만날 준비를 마쳤다.



