▲데이식스, QWER JYP엔터테인먼트, 타마고프로덕션

상반된 이미지의 록그룹도 팬들을 사로 잡았다. 올해로 데뷔 10년차가 된 데이식스는 '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어' 등을 뒤늦게 히트시킨데 이어 'Welcome To The Show' 'Happy', '녹아내려요' 등의 신곡들로 연달아 음원 순위를 석권했다. 단독 콘서트 매진 및 각종 페스티벌 헤드라이너 출연 등의 성과를 올리는 등 데뷔 이래 최고의 전성기를 구가한 것이다.



인터넷 크리에이터들을 중심으로 결성된 QWER이 이처럼 큰 사랑을 받으리라고 예상한 이들은 거의 없었다. 지난해 말 'Discord'로 가볍게 몸을 푼 이들은 올해 '고민중독', '내 이름 맑음' 등을 앞세워 한국에선 좀처럼 성공할 수 없다는 여성 록그룹의 한계를 뛰어 넘었다는 평가다.

