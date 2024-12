엄마따라 왔다가 사라진 아이, 그 우발적 여정의 의미

▲영화 <알레고리, 잇츠 낫 미> 스틸 이미지 엠엔엠인터내셔널㈜

[작품정보]



알레고리, 잇츠 낫 미

An Urban Allegory / It's not me

2024|이탈리아, 프랑스|판타지, 드라마 / 바이오그래피, 드라마

2024.12.18. 개봉|62분|15세 관람가

감독 알리체 로르바케르, JR(알레고리) / 레오스 카락스(잇츠 낫 미)

출연 레오스 카락스, 나임 엘 칼다위, 리나 쿠드리(알레고리) /

레오스 카락스, 드니 라방, 나스탸 골루베바 카락스(잇츠 낫 미)

수입/배급 엠엔엠인터내셔널㈜



