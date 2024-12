어쩌다 아이돌 그룹 출신 3명은 제주도로 수학여행을 떠났나

(주)엣나인필름

계몽을 전제하되, 교과서적 공식에 갇히지 않고 대중영화의 장점을 구현한 <힘을 낼 시간>의 이야기는 물 흐르듯 유려하고, 인물들은 각자의 캐릭터를 잘 형상화해낸다. 가십으로라도 널리 공인된, 하지만 실제 개선은 요원하기만 한 사회적 의제를 확장하기 위한 실용에 최적화된 구성인 셈이다.



세 주인공은 각자의 존재감을 선명하게 각인시킨다. '수민'은 리더로서 회복 불가능한 상처를 끌어안은 채 해체된 그룹의 막내를 챙긴다. 그룹은 끝이 났어도 사람은 남는다. 여전히 복잡한 속내를 품고 아이돌 시절의 버릇은 고스란히 간직한 상태다. 섭식장애와 강박증을 끌어안고 강한 척하지만, 그런 자신의 집착이 이미 겪은 비극의 원인이 아닐까 속앓이한다. '태희'는 얼핏 보면 '망돌'답지 않게 천하태평이지만, 실제로 가장 곤란한 처지다. 이미 남들보다 한창 낙오된 상태인데 소속사 계약 탓에 뭘 새로 출발하지도 못하는 진퇴양난 신세다. 넉살 좋은 표정이지만, 그 역시 남들에게 드러내지 못하는 답답함을 감추지 못한다.



언니오빠인 수민과 태희가 전형적인 아이돌 출신의 애환을 구현한다면, 후배인 사랑은 대사와 설명보다는 표정과 이미지로 그들의 심리와 처지를 표상하는 캐릭터다. 수민과 공통의 상처를 공유하지만, 소녀에서 멈춘 듯 자기만의 요새에 스스로 가둔 채 내내 이어폰을 빼지 못하는 유예된 상태다. 멍하니 어딘가를 응시하고, 감정에 몸을 맡기는 연기는 실제 많은 해당 출신들이 겪는 후유증을 실감하게 만든다.



여기에 외부자들이 개입한다. 이들에게 '어른'의 조언과 배려를 베푸는 어쩌면 그들 인생 첫 존재일지도 모를 '실장님'의 호의로 이들은 위기에 처했던 여행을 이어가게 된다. 그리고 유일하게 그들을 알아본 '소윤'은 처음엔 뜬금없이 일행 사이에 끼어들지만, 이야기가 전개되면서 왜 그가 등장한 것인지 명확히 관객에게 '존재의 이유'를 납득가게 해준다. '찐따' 과거를 고백하며 그들 노래가 힘이 되었다는 고백 덕에 무의미한 시간만은 아니란 공감을 얻는다. 소윤의 균형추 노릇 덕분에 일상 세계와 분리된 채 화려한 조명에 갇힌 또래 청소년들이 비로소 우리와 같은 사회의 일부라는 걸 깨닫게 되는 것이다.



그렇게 세 사람은 다사다난했던 그들만의 수학여행을 마무리한다. 물론 짧은 제주여행은 그들이 당면한 난제를 무엇 하나 시원하게 해결해주지 않는다. 다만 셋에게 '힘을 낼 시간'이란 일단정지하고 숨 돌릴 틈을 부여했을 뿐이다. 물론 그 소중한 유예 덕분에 늘 수동적으로 타인에게 끌려다니던 각각의 '나'를 찾았으니 본전은 뽑고도 남은 셈이다. 영화를 끝까지 본 관객들의 응원은 덤이다.



<작품정보>



힘을 낼 시간

Time to Be Strong

2024|한국|드라마

2024.12.18. 개봉|99분|12세 관람가

감독 남궁선

출연 최성은, 현우석, 하서윤, 강채윤, 홍상표

제작 국가인권위원회, 비포 위 다이

배급 (주)엣나인필름



2024 전주국제영화제 한국경쟁 대상, 한국경쟁 배우상(최성은), 한국경쟁 왓챠상

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머.

영화 스틸 이미지본 작품에 대한 평가에서 '국가인권위원회'와 '시선' 시리즈의 영향력을 제거하기란 불가능하다. 2003년부터 10여 년 동안 계속 제작되었던 인권영화 프로젝트의 반가운 부활 프로젝트로 <힘을 낼 시간>이 완성되었기 때문이다. <여섯 개의 시선>부터 영문 제목 'If You Were Me' 타이틀로 이어진 인권 감수성 개선을 위한 제작 의도는 이 영화에서도 면면히 계승되는 셈이다. 8번째 작업에 해당하는 <힘을 낼 시간>은 시리즈 중 최초의 장편인 동시에, 다양한 주제를 옴니버스로 수록했던 대부분 전작과 달리 제목처럼 청소년 인권에 집중했던 <시선1318>과 일맥상통하듯 특정 분야에 특화된 작업이기도 하다. 바로 '아이돌'로 표상되는 청소년 문화예술노동자의 인권 문제다.2024년 내내 K-POP 아이돌계를 떠들썩하게 만든 뉴진스 전속계약 문제는 대중적으로도 상당한 관심을 유지하는 중이다. 개별 상황이 제각각이라 단순 대입은 불가능하지만, 대개 회사가 '갑', 미성년자가 대다수인 연습생과 아이돌이 '을'에 속하는 셈이다. K-POP 가수 육성과정에서 기획사가 대자본을 투입하고, 데뷔 후 다양한 경로로 벌어들인 수입이 투자금을 초과하면 '정산'이 이뤄지는 공식이다. 이런 특성 탓에 노-사 관계인가 아니면 민사계약 관계인가 논란은 끊이지 않는다. 급기야 뉴진스가 국정감사 증인으로 출석할 정도로 대중적 관심은 높아졌지만, 여전히 해당 사안은 '뜨거운 감자' 자체다.물론 단기간에 해결될 간단한 문제가 아니긴 하지만, 그런 논란 가운데 10대 청소년들에게 전문직 못지않게 선망의 대상이 된 지 오래인 K-POP 가수 지망생 절대다수의 삶이 무방비로 취약한 상황에 머문다는 건 사회적 관심과 제도적 개입이 필연적인 상황일 것이다. 이 영화는 명백히 그런 사회적 인식 개선과 여론 환기, 즉 '계몽'의 의도를 숨기지 않는다.옆 손님과 붙은 시비에 위자료로 무마한 덕분에 빈털터리가 된 일행은 귤 수확으로 호구지책 삼아야 한다. 셋은 생전 처음 해보는 일이지만, 각자의 방식으로 참 열심히 일한다. 작업이 끝나고 받은 일당 봉투를 세어보며 만원 더 들었다고 당황해한다. 혹시 무슨 술책을 부리는 건 아닐까 하는 의심을 곁들인 채 이들은 호의 섞인 설명을 듣고 나서야 안도한다. 그리고 그들끼리 속삭인다. '정산'이란 걸 처음 받아봤다고 말이다. 회사를 위해 체력의 극한까지 쥐어짜며 공연과 무대에 올라 돈을 벌어왔지만, 초기 투자분에 미치지 못했다며 단 한 번도 직접 수고의 대가를 받아본 적 없는 것이다. 사정 알 만한 이는 다 아는 내용이지만, 화면에서 직접 확인하는 건 다른 차원이다.귤 농장 담당자에게 셋은 서로 짠 것도 아닌데 자연스레 '실장님'이라 호칭을 붙인다. 막상 당사자는 자신이 왜 그렇게 불리는지 영문을 알 수 없다. 그 역시 한참이 지나 셋에게 고백한다. '너희들 하는 말 하나도 알아들을 수 없다.' 수학여행도 학창시절 평범한 추억도 공백인 채 가벼운 체조를 하면서도 발성과 성량 연습을 병행하고, 잠꼬대도 '할 수 있습니다' 소리가 절로 나오는 이들은 대체 어떤 삶을 살아온 걸까. 영화는 그렇게 찬찬히 이야기의 균형을 유지하며 우리가 미디어로 접하던 K-POP 아이돌의 현실을 풀어낸다.