woosm_mz

김영선 전 국민의 힘 국회의원 공천 사건을 연상하게 하는 '반장 선거' 편10년 동안 극단에서 공연하며 개그맨 시험을 준비했다던 엄은향은 <개그콘서트>가 폐지된 이후 유튜브로 무대를 옮겼다. '개그 채널'은 거대한 유튜브 시장이다. 여러 명의 개그맨이 함께 운영하거나 1인 연기를 선보이는 곳이 있는데 유튜브 채널 <엄은향>은 후자다. 혼자서 여러 역할을 맡으며 1인 상황극을 보여주는 콘텐츠로 인기를 몰고 있다.초반에는 드라마 속 클리셰와 현실의 간극을 보여주는 '드라마 VS 현실', 만일 유명 아이돌 그룹의 새로운 멤버가 된다면 얼마나 힘들지 상상한 '여돌(여자 아이돌) 방송사고' 시리즈 등 유쾌하되, 가벼운 콘텐츠를 선보였다. 그리고 점점 채널 <엄은향>에 관심이 모이자 그는 '드라마 VS 현실' 시리즈에 묵직한 유머를 변주하기 시작했다.데이트 폭력부터 윤석열 대통령 부부에 얽힌 정치적 사태까지 건드렸다. 예를 들어 '헤어질 때–드라마 VS 현실' 편에서 주인공이 이별을 고하자 '드라마' 버전에서는 화해하고 다시 연인 관계로 돌아가지만, '현실' 버전에서는 '헤어지자 또 살해당했다'는 뉴스 헤드라인만 뜬다. 이별을 통보했다는 이유로 여성들이 살해당하는 현실을 반영한 것이다.'반장선거' 편에서는 '김영선'이란 이름을 가진 여자 고등학생이 반장 선거에 나가고 싶다고 떼쓴다. 그러자 '디올백' 글자가 적힌 티셔츠를 입은 여성이 "우리 오빠 누군지 아냐"며 정체 모를 누군가에게 반장 자리를 부탁하는 에피소드가 펼쳐졌다. 이는 김영선 전 국민의 힘 국회의원 공천에 윤석열 대통령 부부와 명태균이 개입했다는 '명태균 게이트'를 연상하게 만든다.