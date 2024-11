세상의 기준 어떻게 맞출까, 서른 앞둔 작곡가가 찾은 답

신시컴퍼니

"말해주렴 피터팬, 네버랜드가 어딘지" (넘버 '30/90')

뮤지컬 <틱틱붐> 공연사진전통적으로 성인이라는 지위를 누리기 위해 달성해야 하는 사회적 지표들이 있다. 안정적인 직업을 갖고, 부모에게서 독립하고, 결혼을 해 가정을 꾸리는 것 등이다. <틱틱붐>의 주인공 존은 이런 조건들을 갖추지 못했다. 그래서 어른이 되길 거부한다.이에 반해 친구인 마이클은 어른으로서의 조건을 갖춘 인물이다. 존의 입을 빌려 소개되는 마이클은 마케팅 회사의 임원이고, 고급 외제 승용차를 탄다. 번듯한 직업, 안정된 재정 상태를 갖춘 마이클의 앞날은 밝아 보인다. 그런 마이클을 바라보며 존은 더 자책한다.사회가 으레 정해놓은, 성인기로 이행하기 위한 조건을 달성하지 못한 존에게는 30번째 생일만큼이나 골칫거리인 이벤트가 하나 더 있다. 바로 자신이 만든 뮤지컬 < Superbia >를 공개하는 워크숍이다. 에이전트가 신경이나 쓰고 있을지, 업계 관계자들이 관심을 둘지, 어떤 평가를 내릴지, 존의 신경은 곤두서있다.생일과 워크숍에 대한 두려움은 하나의 원인에서 비롯된다. 바로 '타인의 기준'이다. 존은 그 기준을 충족시키지 못했거나, 또는 충족시키지 못할 수 있다는 불안감을 안고 있다.그럼에도 시간은 속절없이 흘러가고 어느덧 워크숍 당일이 된다. 정신없는 와중에 존의 눈과 귀에는 아무것도 들어오지 않는데, 한 음악만큼은 또렷하게 직시한다. 자신이 작곡하고 극 중 여배우 카레사가 부르는 'Come to Your Senses'라는 곡이다. '정신 차려' 정도로 번역될 수 있는 이 음악을 느끼는 존의 표정은 사뭇 진지하고, 뭔가 깨달음을 얻은 듯하다.그렇게 존은 자신의 내면세계를 들여다보기 시작한다. 이후 수잔, 마이클 등 주변 인물들을 마주하며 존은 자신의 내면을 더 깊이 성찰하기 시작한다. 사회가 요구하는 틀에 맞추기 위해 발버둥 치던 존은 두려움을 조금씩 잠재워간다. 뮤지컬은 2시간에 가까운 러닝타임 동안 이 과정을 구체적으로 묘사하며 존의 성장을 이야기한다.