록 전설 오아시스 "안녕, 절친 한국... 곧 만나"

▲2025년 10월 21일 고양종합운동장에서 오아시스(Oasis)의 내한공연이 열린다. 라이브네이션코리아

"대한민국. 우리의 새로운 절친들. 조금만 기다려. 오아시스가 곧 출동."



록밴드 오아시스(Oasis)의 공식 소셜 네트워크 서비스에 내한공연을 확정하는 공지와 함께 한국어로 된 인사가 게시됐다.



지난 8월, 밴드 해체 15년 만에 극적인 재결합을 선언한 오아시스가 내년 10월 21일, 고양종합운동장에서 16년 만의 내한공연을 펼칠 예정이다. 오아시스의 내한 공연은 2009년 7월 열린 '지산 밸리록 페스티벌' 이후 16년 만이다. 이미 지난 11월 20일 서울 강남구 삼성동 코엑스 전광판에 '말이 씨가 된다'라는 문구와 오아시스의 모습이 담긴 광고가 등장하면서 한국의 록 팬들을 들뜨게 만든 바 있다.



오아시스는 1990년대 브릿팝, 그리고 영국 대중음악을 상징하는 밴드다. 1991년 결성된 이후 1집 < Definitely Maybe > 와 2집 < What's the Story) Morning Glory > 등을 내놓으며 단숨에 영국을 대표하는 록밴드가 됐다. 지금까지 발표한 일곱 장의 정규 앨범을 모두 영국 차트 1위에 올려놓았으며, 전 세계에서 9000만 장 이상의 앨범 판매량을 기록했다.



특히 1996년 영국 넵워스 평원에서 펼친 단독 공연에는 이틀 동안 25만 명이 모였고, 영국 인구의 5%가 티켓 예매에 도전할 정도였다. 이들이 발표한 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger', 'Live Forever', 'Champagne Supernova', 'Supersonic' 등의 히트곡은 전 세계 음악 팬을 관통하는 록의 송가가 됐다.



직관적인 로큰롤, 기타리스트 노엘 갤러거가 만든 서정적인 멜로디, 프런트맨 리암 갤러거의 개성있는 목소리와 태도는 오아시스를 동 세대 밴드들과 차별화되는 슈퍼스타로 만들었다.



친형제인 노엘 갤러거, 리암 갤러거의 관계는 밴드의 성공을 이끌었지만, 밴드를 끝낸 요인이기도 했다. 밴드 활동 내내 이어진 형제 간의 불화가 2009년 8월 프랑스 파리 공연을 앞두고 폭발했다. 리더인 노엘 갤러거가 밴드에서 탈퇴하면서 밴드는 해체되었다. 이후 노엘 갤러거는 자신이 주축이 된 밴드 '하이 플라잉 버즈'로 활동을 펼치는 중이며, 지난해 11월과 올해 7월에도 내한 공연을 펼쳤다. 동생 리암 갤러거는 밴드 비디 아이(Beady Eye)를 거쳐 성공적인 솔로 활동을 이어가고 있다.



각자가 솔로 활동에서 좋은 성과를 거뒀지만, 15년 동안 오아시스의 재결합에 대한 루머는 끊이지 않았다. 그때마다 실체는 없었다. 리암 갤러거가 솔로 활동을 다룬 다큐 영화를 내놓았을 때, 노엘 갤러거는 오아시스의 곡을 사용하지 못하도록 막을 만큼, 형제 간의 앙금은 깊어 보였다. 마침내 성사된 오아시스의 재결합이 팬들에게 더욱 극적인 감동으로 다가오는 이유다.



오아시스에 대한 오아시스의 재결합 투어를 시작하는 영국과 아일랜드 투어의 티켓을 구하기 위해 전 세계 수백만 명의 팬이 접속했다. 티켓마스터가 높아진 수요에 따라 가격을 과도하게 높이자 영국 정부가 수사에 착수하는 해프닝도 벌어졌다. 북미, 호주, 남미 등 다양한 대륙의 공연 역시 차례로 매진되었다. 오아시스에 대한 열광은 90년대를 기억하는 록 팬에 그치지 않는다. 유튜브와 SNS를 통해 오아시스의 음악을 접한 1020세대는 최근 열린 노엘 갤러거의 내한 공연을 가득 채웠다. 오아시스의 내한공연은 서로 다른 시대가 조우하는 축제가 될 전망이다.



이번 내한 공연의 티켓은 오는 29일 오후 12시 공식 예매처인 인터파크 티켓에서 판매된다. 이에 앞서 28일 오후 12시에는 오아시스 팬클럽 회원들을 대상으로 한 선예매가 진행될 예정이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고