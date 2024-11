이태원 '게이힐'에 울려 퍼진 르세라핌 노래, 반가웠습니다

▲보깅(Voguing) 댄스를 선보이며 등장한 르세라핌 쏘스뮤직

아시아의 대표적인 관광도시 태국 방콕엔 한국보다 케이팝을 더 적극적으로 소비하는 클럽이 있다. 실롬에 있는 게이클럽 D의 케이팝 스테이지에선 에스파, 뉴진스, 르세라핌 등 인기 아이돌의 신곡이 공개되면, 그날 저녁 클럽의 사람들이 포인트 안무를 따라 춘다. 외국에서 케이팝은 서브컬처의 하나로 소비되고, 퀴어들이 그 한 축을 담당해 왔다.



케이팝의 매력은 가수들의 잘 가꿔진 외모와 음악, 세련된 뮤직비디오와 패션이다. 그리고 케이팝 아이돌의 또 하나의 특징은 바로 군무다. 멤버들이 단체로 춤을 춘다는 점은 사람들이 따라하고 싶게 만들면서 동시에 팀워크를 요구한다.



개인적으로 올해 가장 인상적이었던 퍼포먼스는 걸 그룹 르세라핌의 'CRAZY'였다. 이 곡은 이태원과 실롬 등 게이클럽에서도 인기였는데, 춤과 뮤직비디오에서 '보깅(Voguing)'을 전면으로 내세웠다. 미국의 유명 보깅댄스 팀 아이코닉 하우스 오브 쥬시 꾸뛰르(Iconic House of Juicy Couture) 소속 댄서들이 직접 출연하기도 했다.



보깅은 잡지 <보그>에 등장하는 모델처럼 부자연스럽지만 우아하게 팔을 쓰거나, 쭈그려 앉아서 걷거나, 플로어에 완전히 눕는 동작이 대표적으로 알려져 있다. 그러나 보깅이라는 장르를 단지 춤으로 이해하기엔 조금 더 복잡하다. 특히 댄서 여럿이 보깅을 추는 모습을 '댄스 경연'으로 생각하기도 한다.



이는 단순한 댄스 경연이 아니다. 보깅 댄서들은 춤을 출 때, 런웨이를 걸으면서 '서빙'한다고 말한다. 이 문화가 탄생한 배경이 소수자들의 당당한 태도, 저항 정신, 패션 등을 보여주는 것에 기반하고 있기 때문이다.



르세라핌 역시 데뷔 이후 타이틀곡 제목처럼 'FEARLESS(두려움 없는)', 'ANTIFRAGILE(깨지지 않는)', 'CRAZY(미친)' 등 대담한 노랫말과 새로운 콘셉트로 대중들에게 어필하는 모습을 보여줬다. 이번 4집 미니앨범도 보깅 외에도 힙합, 락 등 기존 음악 장르와 컨셉을 재해석하는 새로운 도전이 돋보였다.



사실 르세라핌의 올해를 돌이켜보면 치열한 음악 시장의 경쟁 속에서 라이브 실력, 소속사 하이브 관련 논란으로 과도한 비판에 시달린 게 사실이다. 그런데도 자신들을 향한 걱정 어린 시선을 정면으로 돌파해 내며 'Act like an angel and dress like crazy(천사처럼 행동하고, 미친 듯한 옷을 입어라)'라는 가사처럼 '당당하게 즐기라'는 메시지를 전달했다.



그 완벽한 모습 뒤에는 어느 아이돌이 그렇듯 수많은 노력이 뒤따랐을 것이다. 새로운 도전을 하고, 있는 그대로 춤과 음악을 즐기는 모습은 르세라핌다웠다. 그리고 이는 소수자들의 저항과 당당함을 표현한 보깅과 잘 어울렸다. 시대와 배경은 조금씩 달라도 자기 개성을 솔직하게 표현하는 것이 보깅의 매력이자 정신이기 더더욱 그랬다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고