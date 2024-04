'색소폰 버스킹' 고민석 밴드, 첫 정규앨범 'ONCE MORE' 발표

큰사진보기 ▲ 고민석 밴드의 첫 정규앨범 ⓒ 고뮤직엔터테인먼트 제공

큰사진보기 ▲ 2022년에 결성된 고민석 밴드. 소프라노 색소폰 고민석, 기타 김기중, 베이스 노태헌, 드럼 이윤창, 피아노 윤지원 등 5명으로 구성돼 있다. ⓒ 고뮤직엔터테인먼트 제공

큰사진보기 ▲ 고민석 밴드는 26일 첫 정규앨범 발매 기념공연을 연남스페이스에서 열었다. ⓒ 고뮤직엔터테인먼트 제공