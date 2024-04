전자음악 거장부터 MZ 록스타까지... 철원으로 집결!

큰사진보기 ▲ DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 2차 라인업 ⓒ DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌

큰사진보기 ▲ DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 ⓒ DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌

오는 6월 15일, 16일 강원도 철원 고석정 일대에서 개최되는 'DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌 2024'가 2차 라인업을 공개했다. 피스트레인은 2018년 음악을 통해 평화를 노래한다는 컨셉과 함께 등장했다. '노 헤드라이너'(No Headliner) 정책, '비상업적이면서도 대중 친화적인 페스티벌', '지역 상생 축제' 등을 추구하는 정체성은 많은 음악 마니아들의 지지를 이끌어냈다. 특히 다양한 장르와 신(Scene)을 소개하는 다양성은 라인업에서 그대로 드러난다.피스트레인은 지난 3월, 올해의 키 메시지 '춤을 추고 바라만 봐도(Dance on, Gaze on)'을 발표했다. 인간과 지구의 생존을 위협하는 사건들과 맞서야 할 부조리가 늘어나는 현실 속에서, 음악과 춤이 세상의 문제를 해결할 수는 없지만 세상을 바라보는 시선을 바꿀 수 있다는 신념을 담았다. 블라인드 티켓과 1차 할인 티켓 모두 멜론티켓을 통해 판매가 시작된 이후 빠른 매진을 기록했다. 1차 라인업에는 한국 대중음악의 거장 김수철을 비롯해, 이센스, 어어부 프로젝트, 윤지영, Yellow Days, 키라라 등의 뮤지션이 이름을 올렸던 바 있다.15일 발표된 2차 라인업에는 총 6팀이 합류했다. 국내 뮤지션으로는 실리카겔, 한로로, 다브다, 미역수염이 공연한다. 실리카겔은 현 시점 한국 록 씬을 대표하는 밴드다. 실리카겔이 록 페스티벌에서 'NO PAIN'과 'Tik Tak Tok'을 연주하는 순간에 모두가 눈과 귀를 집중한다.2집 < Power Andre 99 >로 호평을 받았고, 2024 한국대중음악상에서 올해의 음악인상을 받았다. 장충체육관에서 여는 단독 공연 역시 단숨에 매진되었다. 피스트레인 공연을 앞두고 스페인 최대의 뮤직 페스티벌 프리마베라 사운드 무대에도 오른다. 인디 밴드로는 이례적인 성과를 거두고 있는, '밴드 붐'의 주인공이다. 실리카겔은 지난해 피스트레인에서도 뜨거운 호응 속에 공연을 펼쳤으며, 2년 연속 이 무대에 서게 되었다.섬세한 언어로 Z세대 록팬들의 많은 지지를 받고 있는 싱어송라이터 한로로, 미국 라디오 방송국 KEXP '이주의 앨범'에 선정되는 등 국내외 음악 마니아들에게 주목받고 있는 매스 록 밴드 다브다, 슈게이징과 메탈, 포스트 록의 감성을 결합한 밴드 미역수염 역시 음악 마니아들의 기대감을 높일 주인공이다.해외팀으로는 디 오브(The Orb), 포리지 라디오(Porridge Radio)가 합류했다. 더 오브는 음악 전문 매거진 NME가 뽑은 '역사상 가장 위대한 노래 500곡' 중 한 곡으로 선정된 노래 'Little Fluffy Clouds'의 주인공이자, 앰비언트 하우스 장르의 창시자로 평가받는 전설적인 아티스트다. 디 오브의 내한은 이번 피스트레인이 처음이다. 디 오브는 섹스 피스톨스의 글렌 매틀록(2018), 벨벳 언더그라운드의 존 케일(2019), 노이의 미하엘 로터(2023) 등 피스트레인을 거쳐간 해외 음악 전설의 계보를 잇는다.펑크 록 사운드 위에 감성을 덧대는 영국 인디 록밴드 포리지 라디오(Porridge Radio) 역시 처음으로 한국을 찾는다. 이들이 발표한 두 번째 앨범 는 2020년 영국 머큐리상 후보에 올라 찰리 XCX, 두아 리파, 마이클 키와누카 등 쟁쟁한 뮤지션들과 어깨를 나란히 하기도 했다.피스트레인의 라인업 큐레이션 및 프로그램을 총괄하는 이수정 예술감독은 "올해에도 장르나 인지도를 뛰어넘어 피스트레인의 취지와 색에 가장 걸맞을 아티스트를 섭외했으며, 특히나 라이브 퍼포먼스에서 폭발적인 매력을 발산하는 숨은 고수들로 라인업을 채웠다"며 자신감을 드러냈다. 피스트레인은 4월 중에는 피스트레인에서만 볼 수 있는 스페셜 프로그램을 포함한 최종 라인업을 공개할 예정이라 밝혔다. 수년간 철원을 음악과 춤의 고장으로 탈바꿈한 피스트레인의 행보에 관심이 집중된다.