"나는 열정적인 시민이었다"... 존경받던 영부인의 고백

[외로운 사람들을 위한 정치수업], [해나(한나) 아렌트의 행위이론과 시민 정치(커뮤니케이션북스, 2020)], [박원순의 죽음과 시민의 침묵], [(2022세종도서) 환경살림 80가지] 출간작가 - She calls herself as a ‘public intellectual(지식소매상).’

이 기자의 최신기사 수명을 사고파는 사회, 남편과 아내의 다른 선택