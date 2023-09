최강자 후보들의 반전 굴욕, 실전과 미션은 달랐다

대한민국 대표 밀리터리 서바이벌 예능 <강철부대>가 1년 4개월만에 세 번째 시즌으로 돌아왔다. 한국과 미국을 대표하는 최강의 특수부대원들이 한 자리에 모였고, 더욱 강력한 미션과 압도적인 스케일을 예고했다. 하지만 우승후보로 꼽히던 대원들이 허당스러운 면모를 보이며 예측불허의 반전을 예고했다.



9월 19일 방송된 채널A·ENA 공동 제작 밀리터리 서바이벌 <강철부대3> 첫 회에서는 6개 특수부대원들의 첫 만남과 탐색전, 최강대원 선발전이 그려졌다. 김성주, 윤두준, 김동현, 김희철, 츄, 최영재가 MC를 맡았다.



시즌3은 특전사(육군특수전사령부/ 배이정, 박문호, 정승훈, 김대성), 707(대테러특임대/홍범석, 오요한,박찬규, 이유석), UDT(해군특수전전단/김경백, 이정준, 정종현, 이한준), HID(육군첩보부대/강민호, 고야융, 박지윤, 이동규), UDU(해군첩보부대/김수원, 김현영, 고인호, 이병주), USSF(미군특수부대연합/ 카즈, 이안, 제프, 윌)까지 6개부대 24인이 참가했다.



대원들은 대한민국 해양경찰 5001함에 승선하여 시리즈 최초로 망망대해 바다 위에서 오프닝과 첫 만남을 진행했다. 특전사→707→UDT→HID→UDU→USSF 차례순으로 입장했다. 시즌 1,2와 달리 이번에는 부대별로 입장할 때마다 인사나 말 한마디도 나누지 않고 팽팽한 신경전이 연출됐다. 대원들은 날카로운 눈매로 각 부대를 스캔하며 전력을 탐색했다.



각 부대는 첫 탐색전으로 '해상실탄사격' 대결을 벌였다. 일대일 대결에서 권총을 한발당 10초 이내에 총3발씩 쏴서, 가장 많은 점수가 나오는 쪽이 승리하는 미션이었다. 하지만 고정된 육지와 달리 해상에서는 강한 바닷바람과 파도 너울이 변수였다. HID 이동규와 UDU 김수원의 첫 대결에서는 예상을 깨고 김수원이 지난 시즌 사격왕 이동규에게 역전승을 거뒀다. 707 이유석과 특전사 배이정의 대결에서는 이유석이 승리했다.



마지막 대결에서는 USSF 윌과 UDT 정종현이 맞붙었다. 윌은 "17년 넘게 권총을 쏴왔다. 30점 만점이 목표"라며 강한 자신감을 드러냈다. 하지만 호기가 무색하게 윌은 단 한번도 골드(10점)를 맞추지 못하고 7-8-8점에 그치며 전체 여섯 도전자를 통틀어 사격 꼴찌(23점)의 굴욕을 당했다. 반면 정종현은 비록 한발을 실수하여 6점에 그쳤지만 나머지 두발을 골드로 적중시키며 승리했다.



미군 특수부대의 엄청난 사격 실력을 예상했던 대원들은 당황스럽다는 반응을 보였다. 이동규는 "미군이 생각보다 능력치가 좋지않을 수도 있겠구나 싶었다"며 웃음을 터뜨렸다.



USSF 윌은 "주로 실전사격을 했다. 실전에서는 정말 빨리 쏜다. 시간을 오래 주니까 더 나빠지더라"고 변명했다. 이안은 "한발씩 천천히 쏘는 건 우리가 사격하는 방식이 아니다. 실전에서는 정확성을 고민할 시간이 없다. 대신 여러발을 쏴서 타깃을 확실하게 제압하는데 중점을 둔 것"이라며 사격대결과 실전의 차이를 강조했다.



최영재 마스터 역시 "미군이 사용하는 총기는 우리와 다르다. 미군의 사격훈련방식도 빨리 쏘는데 최적화되어 있다"며 USSF의 부진할 수밖에 없었던 이유를 설명했다.



이어 대원들은 이동하여 본격적인 첫 미션인 '최강대원 선발전'을 벌였다. 첫 종목은 2대 2참호격투였다. 각 부대 2인씩 팀을 이뤄 대결하고 참호 밖에 닿은 채 양발이 바닥에서 떨어지면 탈락하는 방식이었다.



707과 특전사가 첫 대결에서 맞붙었다. 707은 홍범석과 박찬규를, 특전사는 박문호와 정승훈이 출전했다. 종합격투기 선수인 박문호와 레슬링 선수 출신 박찬규가 맞붙는 사이에, 넷 중 가장 약해보 이던 정승훈이 홍범석에게 저돌적으로 돌진하여 빠르게 아웃시키는 데 성공했다.



박찬규가 박문호를 상대로 상당히 선전했으나 정승훈까지 가세하며 2대 1 상황이 되자 결국 버터지 못하고 참호밖으로 밀려났다. 강력한 최강대원 후보로 꼽히던 홍범석의 조기탈락이라는 이변에 대원들은 또 한번 놀라움을 금치 못했다. 세계최강소방대원이라는 명성이 무색하게 '5초컷'의 굴욕을 당한 홍범석은 "아웃이라는 소리를 듣고 머리가 하얘졌다. 안일하게 생각했던 저 자신에게 많이 실망했다"라며 당혹스러워했다.



이어진 두 번째 대결에서는 HID와 UDU가 격돌했다. HID는 팀장 강민호와 이동규가, UDU는 팀장 김수원과 고인호가 출전했다. HID는 피지컬이 압도적인 김수원을 강민호가 붙들고 시간을 끄는 사이 이동규가 체격이 비교적 작은 고인호를 빨리 아웃시키고 돌아와 2대 1 상황을 만든다는 전략을 세웠다.



강민호는 압도적인 체격 차이에도 분전하며 김수원을 벽까지 몰아붙였다. 네 대원들이 치열하게 엉켜 혼전을 벌이는 가운데, 김수원이 순간적으로 균형을 잃고 넘어지자 이를 본 이동규가 순간적으로 고인호를 뿌리치고 합세하여 협공을 벌였다. 하지만 절체절명의 위기상황에서 김수원이 괴력을 발휘하여 강민호와 이동규, 두 사람을 동시에 뿌리치고 다시 일어섰다. 다시 격투는 일대일 상황으로 바뀌었고, 김수원은 강민호를, 이동규를 고인호를 강하게 몰아붙여 양팀 모두 한 명씩 탈락 위기에 놓인 긴박한 순간을 보여주며 첫 회는 막을 내렸다.



가장 화려한 라인업, 이변은 있을까



<강철부대>시리즈는 국내 방송계에 밀리터리 서바이벌 장르의 성공 가능성을 증명한 대표작이다. 이번 시즌3에는 지난 시즌에 참가했던 SSU(해군해난구조전대), SDT(군사경찰특임대), SART(공군특수탐색구조대대) 등은 빠졌다. 이번 시즌들어 대태러와 전투, 전술, 사격관련 미션들이 강화될 것을 예고하면서 비전투부대나 전문성이 다소 떨어지는 부대들은 제외된 것으로 보인다.



또한 시즌3는 역대 출연자 중 가장 화려한 라인업이 돋보였다. 시즌1 우승멤버인 UDT 정종현, 시즌2 '사격왕'인 HID 이동규가 두 번째로 다시 출연했다. 세계소방관 대회 아시아 최초 우승 경력에 빛나는 홍범석, UDU 고인호, USFF 윌 등은 또다른 밀러터리 서바이벌 <더 솔져스>에 출연한 경력이 있어서 밀리터리 팬들에게는 유명하다.



UDT '전설의 교관'으로 불리우는 김경백, 현역 격투기 선수로 참호격투에 최적화된 특전사 박문호, 첫 등장부터 영화배우같은 외모로 시선을 강탈한 HID 강민호 등도 남다른 포스를 과시하며 존재감을 드러냈다. 밀리터리 마니아에게 이번 시즌3이야 말로 사실상의 '특수부대 왕중왕전'으로 불릴만큼 기대를 모으고 있는 이유다.



시즌3에 새롭게 가세한 부대는 UDU와 USSF다. 전 시즌에 걸쳐 개근한 특전사와 707은 뿌리가 같은 '가족부대'로 이미 유명한 것처럼, HID와 UDU도 같은 정보사령부 소속의 첩보부대다. 모든 관련사항이 기밀인 부대 특성상 <강철부대>에서도 두 팀은 나란히 군복이 아닌 정장을 입고 등장했다.



외국 특수부대가 <강철부대>에 등장한 것은 USSF가 최초다. 미해군 특수부대인 네이비실 3인(카즈, 이안, 제프)과 육군 특수부대인 그린베레(윌) 1인으로 구성됐다. USSF는 첫 등장부터 한국 특수부대원들을 압도하는 피지컬과 강렬한 인상, 그리고 모든 부대를 향한 거침없는 도발로 자신감을 드러내며 눈길을 사로잡았다.



USSF 대원들이 모두 위험분쟁지역에서 군복무를 하며 실제 전투경험이 풍부하다는 것도 국내 특수부대원들과의 차이점이었다. 또한 UDT와의 미묘한 관계가 두드러졌다. 대한민국 UDT는 바로 미군 네이비씰을 모델로 창설된 부대로, 합동훈련이나 교육을 진행하는 경우가 많다고. 그래서인지 UDT를 시종일관 한 수 아래로 내려다보는듯한 USSF의 반응은 시즌 1에서 707 VS SDT의 관계구도를 연상시키며 팽팽한 긴장감을 선사했다.



또한 이번 시즌에서는 특전사 VS 707, HID VS UDU, UDT VS USSF 등 관련성이 있는 부대끼리 묶어서 초반부터 라이벌 구도를 최대한 부각시키려고 하는 연출이 돋보였다.



707 홍범석은 가족부대인 특전사를 분석한 뒤 "인상깊은 사람이 없었다. 누가봐도 저보다 한참 부족한 사람들에게 이기는 것은 당연하다"며 자신감을 드러냈다. UDU 이병주는 라이벌 HID에 대하여 "UDU에서 퇴교하는 인원들이 가는곳이 HID"라고 무시했다.



USSF 이안은 네이비실이 UDT를 가르쳤던 '스승(Master)'이라고 자처하며 "그것이 우리가 항상 한 수위인 이유"라고 도발했다. 전체적으로 전 시즌에 비하여 기싸움의 수위가 올라갔다. 이어진 사격 미션과 참호 격투 역시 라이벌 팀들간의 대진이 계속됐다.



하지만 강자로 여겨졌던 윌과 홍범석의 1회 굴욕에서 보듯이, 피지컬이 유리하거나 경험이 많다고 해서 반드시 유리하지만은 않다는 것도 드러나며 이변의 가능성을 예고했다. 이어진 다음주 예고편에서는 마침내 참호격투에 등장한 USSF 미군 대원들의 압도적인 피지컬에 상대 대원들이 긴장하며 경계하는 모습, 그리고 2라운드 장애 각개전투와 3라운드 사격까지 더욱 난이도가 높아진 치열한 대결을 예고하며 기대감을 높였다.

