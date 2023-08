"평범한 가정주부 이야기, 남편이랑 같이 보세요"

큰사진보기 ▲ (왼쪽부터) 곽근아, 이윤희, 오윤홍 세 배우가 연극 의 한 장면을 보여주고 있다 ⓒ 차원

- 먼저, 맡은 역할에 관해 설명해달라.

- 맡은 배역과 실제 자신이 닮았는지 궁금하다.

큰사진보기 ▲ 쇼파에 앉은 연극 의 세 배우. (왼쪽부터) 곽근아, 이윤희, 오윤홍 ⓒ 차원

- 극에서 가장 좋아하는 장면은?

:

"'누구한테 인정받고 의지하는 내가 아니라, 내 길을 묵묵히 걸어가겠다'는 대사가 있다. 현경이 내면적으로 성장하는 계기가 마음에 든다."



곽: "'인간이란 자신이 유일무이하고 존중의 대상이라는 무의식 때문에 삶의 의미를 만들고 살아가는 건데, 개성이 없다면 죽은 거나 마찬가지죠. 저는 저의 개성을 이 화장에 넣고 싶어요. 그게 곧 생명인 거죠'라는 대사다. 이 문단이 복희를 나타낸다고 생각한다. 자신을 가장 잘 나타내는 장면인 것 같아서 좋아하는 대사다."



이: "마지막 장면이다. 마지막에 복희가 어떤 선택을 하는데, '타인이 보는 나, 그게 중요한 게 아니라 내가 보는 세상이 중요하다' 독백한다. 그 부분이 가장 좋다."

- 연극 < the 가구 >, 어떤 분들에게 추천하나.

큰사진보기 ▲ 연극 포스터 ⓒ 연극

오늘도 대학로에서는 수많은 연극이 관객을 기다리고 있다. 그 연극을 준비해가고 만들어가는 사람들의 이야기를 담는다. 지난 4일, 대학로 공연예술인노동조합 연습실에서 8월 16일부터 시작하는 연극 < the 가구 >(극작 김학선/연출 최병로/조연출 권성욱)를 위해 구슬땀을 흘리고 있는 곽근아, 오윤홍, 이윤희 배우와 최병로 연출을 만나 인터뷰했다.연극은 대학 동문으로, 졸업 후에도 친구로 지내며 함께해 온 세 여성의 이야기다. 이들은 목공방에서 자주 만나 가구를 만들며 서로의 이야기를 나눈다. 남편 얘기, 자식 얘기 등을 나누다 자아에 관해서도 고민한다. 배우들은 "평범한 우리 가정주부들의 이야기"라며 "아줌마들의 성장기"라고 극을 소개한다."현경은 현모양처다. 남편하고 자식만 아는 그런 인물이다.""복희는 남편과 딩크족을 추구하며 살고 있다. 근데 그 꿈이 쉽지 않다는 것을 알면서 고민한다.""대학 졸업하고 출판사에 잠깐 다니다가 남편을 만나 결혼해서 애 둘 낳고 가정적으로 살고 있다. 그러다 '내가 원래 원하던 삶이 이건가' 고민한다. 우울함에 정신과 상담도 받지만, 겉으로는 밝고 상냥한 캐릭터다.""조금 다르다. 그래도 여태까지는 좀 어두운 역할들을 많이 맡았는데, 이번에는 밝고 템포감도 있는 역할에 도전한다는 것이 재밌고 보람 있다.""비슷하다. 점점 제가 복희가 되고 있다(웃음).""연기를 다시 시작한 게 되게 오래간만이다. 거의 30년 만이다. 지금은 아들이 다 컸지만 극 중에서는 제 아들이 청소년으로 나온다. 연기하며 몇 년 전 나를 만나는 것 같다. 아이를 키워야 하는데, 내 꿈도 찾아야 하고, 내 젊음은 다 쓰러져 가고... '이대로 늙어서 죽으면 나는 뭐지' 고민할 수밖에 없는 시기였던 것 같다. 그때는 정말 힘들었었는데, 작품을 준비하며 그 시절을 그냥 받아들이려고 하는 중이다(웃음).""역시 아줌마들이다(웃음). 사실 저희도 다 아줌마들인데, 보면 참 의무가 많은 것 같다. 청소, 설거지, 빨래, 밥 준비 등등... 근데 그런 걸 계속하다 보면 자기가 없어지는 느낌이 생긴다. 연극을 보며 위로와 공감을 얻었으면 좋겠다. 예술이 주는 효과가 있을 것이다. 그런 시간을 보내셨으면 한다.""우스갯소리로 남자들이 우리 연극을 봐야 한다고 이야기했는데 진짜 맞는 말 같다. 이 나이 때의 여성들을 이해할 수 있는 폭이 넓어질 수 있다. '이런 어려움이 있구나' 이해하는 데 도움이 될 것이다.""부부가 같이 보는 것이 최고다(웃음). 자기를 찾기 어려운 평범한 가정주부들의 이야기이기에 그렇다. 요즘에는 여자도 같이 일하는 경우들도 있지만, 우리 때까지만 해도 경력이 단절된 주부들이 정말 많았다. 그런 데서 여자들이 가지고 있는 감정의 층들이 연극에 많이 들어가 있다. 중년의 여성들이 모두 동감할 만한 내용이다. 남편들도 함께 보며 '아 우리 와이프가 이랬겠구나' 알 수 있는 느낌을 받았으면 좋겠다."최병로 연출은 "연극 < the 가구 >는 세 여성 배우가 돋보이는 작품이다. 감성적인 포인트를 잘 살리려고 신경 쓰고 있다"며 "정통 클래식 음악과 함께 배우들의 감성을 돋보이게 해 줄 수 있는 선곡과 편곡을 하고 있다"고 말했다.연극 < the 가구 >는 '대학로 돼지띠 친구들 모임'이 함께 만들고 있다. 인터뷰를 함께한 네 사람도 모두 동갑 친구들. 이들은 "친구들끼리 함께 일한다는 것은 정말 쉬운 일이 아니"라면서도 "마음이 잘 통하는 사람들과 어느 때보다 즐겁게 작업하고 있다"고 밝혔다.한편 연극 < the 가구 >는 8월 16일 수요일부터 20일 일요일까지 5일간 대학로 소극장 혜화당에서 공연이 예정돼 있다. 평일 오후 7시 30분, 토요일에는 오후 3시와 6시 두 차례, 일요일 3시 마지막 공연을 한다.