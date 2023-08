임영웅 팬클럽, 울산 중구에 808만원 기부

큰사진보기 ▲ 임영웅팬클럽 영웅시대 With Hero 울산 따라따라(회장 박희숙)가 7일 오전 10시 30분 울산 중구청 구청장실을 방문해김영길 구청장에게 이웃돕기 성금 808만 원을 전달하고 사진 촬영을 했다. ⓒ 울산 중구 제공





"가수 임영웅 첫 등장(데뷔) 7주년을 맞아 지역사회에 선한 영향력을 전파하고자 십시일반 정성을 모았습니다."

임영웅팬클럽 영웅시대 With Hero 울산 따라따라(회장 박희숙)가 7일 오전 10시 30분 중구청 구청장실을 방문해 이웃돕기 성금 808만 원을 전달했다.성금 808만 원은 임영웅의 데뷔날짜인 8월 8일에 맞춘 것이라고 한다.영웅시대 With Hero 울산 따라따라는 지난해에도 중구에 이웃돕기 성금 808만 원을 기탁한 바 있고 지난 2021년에는 사랑의열매 울산사회복지공동모급회에 임영웅의 가수 데뷔 5주년을 기념해 500만 원을 기부했다.7일 전달식에는 김영길 중구청장과 박희숙 영웅시대 With Hero 울산 따라따라 회장, 조진호 울산사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.울산사회복지공동모금회측은 이 성금을 지역 내 저소득가정 아동의 병원비로 쓸 예정이다.박희숙 영웅시대 With Hero 울산 따라따라 회장은 "아이들이 행복하고 건강하게 자라는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 올바른 팬 문화를 만들어 나가며 주변에 희망과 사랑을 전하기 위해 노력하겠다"고 말했다.김영길 중구청장은 "따뜻한 마음으로 뜻깊은 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다"며 "소중한 뜻에 따라 도움이 필요한 아동들에게 성금을 잘 전달하겠다"고 밝혔다.