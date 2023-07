돌아온 이 남자. 랩스타인가, 락스타인가?

큰사진보기 ▲ 포스트 말론(Post Malone)의 새 앨범 'AUSTIN' ⓒ 유니버설뮤직코리아

미국의 팝스타 포스트 말론이 지난 7월 28일 정규 5집 'AUSTIN'을 발표했다. 지난해 발표한 4집 'Twelve Carat Toothache' 이후 1년도 되지 않아 새 앨범을 발표한 것이다. 'AUSTIN'이라는 이름은 포스트 말론의 본명 오스틴 파워에서 따온 것이다. 제목에서 미루어 볼 수 있듯, 포스트 말론은 이번 앨범에 자신의 정체성을 담아내고자 고민했다. 포스트 말론은 새 앨범에 대해 '가장 즐거웠고, 도전적이며, 보람 는 작업이었다'고 소개했다.지난 4월 발표된 싱글 'Chemical'과 'Mourning', 'Overdrive' 등 선공개곡을 비롯해 총 17곡이 수록되었다. 특히 이번 앨범의 수록곡은 포스트 말론이 기타를 연주하면서 작곡했고, 전곡의 기타 연주 역시 포스트 말론이 직접 맡아 눈길을 끈다. 다소 부진했던 전작과 달리 포스트 말론 본연의 색깔을 잘 살렸다는 인상이다.음악 팬들에게 포스트 말론은 래퍼로 먼저 알려졌다. 그러나 그가 기타를 치는 것 역시 어색하지 않은 일이다. 어린 시절 '기타 히어로'라는 게임을 통해 음악에 빠졌고, 수많은 록스타를 동경했다. 팬데믹 기간에는 최근에는 록밴드 레드 핫 칠리 페퍼스(Red Hot Chili Peppers)와 합동 투어에 나서기도 했다. 이런 취향이 한 장르에 구애받지 않는 포스트 말론의 색깔에 기여했다.포스트 말론은 랩스타이자 록스타로 불리는 아티스트다. 친구의 게임 스트리밍 방송에서 기타를 치며 함께 출연하던 포스트 말론은 2015년 사운드 클라우드를 통해 'White Iverson'를 공개했는데, 이 곡이 맥 밀러, 위즈 칼리파 등의 유명 뮤지션들의 찬사를 받으며 명성은 높아졌다. 그 이후 포스트 말론의 삶은 180도 달라졌다.'Conglatulations'가 수록된 1집 'rockstar'가 수록된 2집 'beerbongs & bentleys'를 통해 랩스타로 떠올랐다. 특유의 떨리는 목소리로 부르는 싱잉 랩을 통해 싱잉 랩을 선보였다. 힙합 뿐 아니라 알앤비, 록 등 그에게 영향을 준 다양한 음악의 흔적도 드러냈다.2019년에 발표된 3집 'Hollywood's Bleeding'은 그가 보여줄 수 있는 다양성의 결정체였다. 오지 오스본과 트래비스 스캇이 함께 이름을 올린 동명의 수록곡이 단적인 예다. 두 곡의 빌보드 핫 100 차트 1위곡(Circles, Sunflower)을 배출하는 것은 물론, 수록곡 전곡을 빌보드 핫 100 차트에 진입시켰다. 이 앨범을 통해 포스트 말론은 대체할 수 있는 록스타의 자리를 차지한다.한편 포스트 말론은 오는 9월 23일 일산 킨텍스에서 첫 내한 공연을 연다. 7월 8일부터 시작된 투어 ' If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying(꼭 와줘 포스트 말론 내한공연. 안 그럼 울 거야)''의 일환이다. 이번 공연에서 포스트 말론은 대표적인 히트곡과 신곡의 수록곡들을 두루 들려줄 예정이다. 포스트 말론은 랩스타에 가까울까, 록스타에 가까울까? 이번 앨범과 내한 공연을 통해 확인해 볼 수 있다