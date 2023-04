여백의 미학을 살린 피아노 재즈

▲ Ahmad Jamal Trio - New Rhumba ⓒ WMG

▲ Poinciana (Live At The Pershing, Chicago, 1958) ⓒ Universal Music Group

▲ Tranquility ⓒ Universal Music Group

▲ Ahmad Jamal - Sustah, Sustah ⓒ Create Music Publishing

▲ In Search Of ⓒ BMG Rights Management

퀀텟(사중주)과 퀸텟(오중주), 섹스텟(육중주). 재즈를 좋아하는 이들이라면 친숙한 단어는 밴드 리더를 포함한 인원수를 뜻하며, 마일스 데이비스 쿼텟과 찰리 파커 퀸텟, 찰스 밍거스 섹스텟 등 많은 명밴드가 재즈 역사를 수놓았다. 그렇다면 재즈 역사상 위대한 트리오는? 아마드 자말을 빼놓고 말하긴 어렵다. 비밥과 쿨재즈를 경유하며 긴 경력을 쌓은 아마드 자말이 지난 16일 92세의 나이로 세상을 떠났다. 마일스 데이비스가 경탄했던 피아니스트 아마드 자말의 대표작 5곡을 통해 음악 세계를 회고한다.아마드 자말의 첫 번째 트리오는 기타리스트 랜디 크로퍼드와 베이시스트 이스라엘 크로스비로 구성되었다. 세 사람이 처음 합작한 1955년 작 < Ahmad Jamal Plays >는 피아노와 기타, 더블 베이스 세 악기의 매력이 조화롭다. 크로퍼드는 재즈 기타의 매력을 한껏 펼치고, 자말의 리듬감이 타악기의 부재를 상쇄한다. 자말이 작곡한 'New Rhumba'는 쿠바의 민속 음악 룸바의 향기는 덜하나 피아노의 선율감이 달콤하다.음과 음 사이 빈 공간을 일컫는 스페이스(Space)는 아마드 자말의 중요 주제다. 재즈 거성 마일스 데이비스도 '당신이 연주하는 음표보다, 당신이 연주하지 않는 음표가 더 중요하다(It's not the note you play, it's the note you don't play)'란 말로 공간, 여백의 중요성을 강조했다. 자말은 재즈 역사상 스페이스의 미학을 가장 잘 살린 피아니스트로 꼽힌다.명작으로 공인된 1958년 음반 < At The Pershing: But Not For Me >는 시카고 퍼싱 호텔에서의 실황을 담았다. 클래식 라인업 이스라엘 크로스비(베이스)와 버넬 포니어(드럼)와 함께 펼친 명연 'Poinciana'는 자말 특유의 공간감과 그윽한 터치로 쿨재즈의 대표작이 되었다. Poinciana는 열대산 콩과 관상식물이라고 한다.아마드 자말의 1968년 작 < Tranquility >는 그가 ABC 레코드에서 발매한 유일작이다. 프랭크 간트(드럼)와 자밀 슐레이만(베이스)과 함께한 트리오는 버트 바카락-할 데이비드 콤비의 'I Saw A Little Prayer'와 'The Look Of Love'를 멋들어지게 편곡했다. 리드미컬한 소곡 'Illusions opticas'에서 'Tranquility'로 이어지는 구성은 음반의 백미. 비교적 담백한 곡조가 8분 넘도록 부드러이 넘실댄다. 하늘 위 자말에 평온(Tranquility)이 깃들길.1950~1960년대를 걸쳐 수작을 발표해 온 아마드 자말은 산뜻한 쿨재즈 음반 < The Awakening >(1970)으로 새로운 디케이드를 열었다. 뒤이은 1971년 몽트뢰 재즈 페스티벌 라이브 음반 < Freeflight >도 극찬 일색. 1973년엔 색다른 시도를 감행, 컬러풀한 앨범 재킷의 < Ahmad Jamal '73 >은 기존의 트리오 구성 대신 오케스트라와 협연했고 어쿠스틱 피아노 대신 일렉트릭 피아노를 연주했다. 신선한 궤도 이탈이었다.아마드 자말은 펑크(Funk) 집단 워의 고전 'The World Is A Ghetto'나 필리 소울의 대표 콤비 톰 벨-린다 크리드의 'Children Of The Night'를 재해석했다. 1970년대 소울/펑크의 대표적 악기 펜더 로즈의 음색이 음반 전체를 관류하며 자말의 연주도 어느때보다 그루비하다. 오케스트라의 지휘자 리처드 에반스의 별칭으로 예상되는 라 트와니 자 에미니(Ra Twani Za Yemeni) 작곡의 'Sustah, Sustah'는 잘게 쪼개지는 기타와 베이스가 펑키 사운드를 주조했고 자말의 건반 연주가 그 위를 유영했다.아마드 자말의 경력은 새천년에도 이어졌다. '계기를 찾아서' 란 제목이 의미심장한제 2003년 작 < In Search Of Momentum >은 고령이 무색하게 활기차다. 베이시스트 제임스 캐맥과 루 도널드슨, 그랜트 그린과 콜라보햇던 소울 재즈의 명 드러머 이드리스 무하마드의 트리오엔 연륜과 에너지가 공존했다. 타이틀 곡 'In Search Of' 속 노트 하나하나로 여백의 미를 드러내다 화려한 합주로 이어지는 중후반부 곡 전개는 잔뼈 굵은 베테랑들의 명연이다. 유려한 진행의 'Excerpts From I'll Take The 20'과 명랑한 'You Can See'도 추천곡.