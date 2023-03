'보이즈 플래닛' 1차 생존자 공개... 제작진에 남겨진 숙제

큰사진보기 ▲ 엠넷 <보이즈 플래닛>의 한 장면. ⓒ 엠넷

K팝 글로벌 보이그룹 데뷔를 꿈꾸는 소년들의 희비가 엇갈렸다. 3월 2일 방송된 엠넷 오디션 프로그램 <보이즈 플래닛> 5회에서는 1차 생존자 발표식이 진행됐다. 여진구의 사회로 진행된 발표식에서 첫 '탑 9'를 포함한 1차 합격자 52명이 공개됐다.발표식은 1차 경연을 치른 'Danger'팀 '아주 NICE'팀, 'LOVE ME RIGHT'팀, '활활(Burn It Up)'팀, '맛(Hot Sause)'팀, 'Back Door'팀, 'Kill This Love'팀들이 각 팀별(K그룹-G그룹)로 함께 무대에 올라 탑9와 52위를 제외한 합격자들을 높은 순서대로 호명하는 방식으로 전개됐다. 앞서 열린 경연에서 유일하게 G팀이 승리한 'Kill This Love'팀을 제외하면 모두 K팀들이 승리를 차지하며 베네핏 10만 점을 확보한 상태였다.176개국에서 실시된 첫 번째 글로벌 투표에서 1위는 예상대로 이번에도 성한빈이 차지했다. 투표 시작 이래 줄곧 선두를 유지중인 성한빈은 1차 발표식에서도 한국을 넘어 일본, 중국, 캐나다, 프랑스, 스페인 등 약 90개 지역에서 1위를 기록하며 글로벌 스타 크리에이터의 압도적인 지지 속에 같이 1위 후보에 오른 절친 석매튜를 제쳤다. 성한빈은 "1등의 자리가 절대적이라고 생각하지 않기 때문에 앞으로 저 또한 많은 노력 하겠다. 많은 기대 부탁드린다"라며 겸손한 모습을 보였다.TOP9에는 성한빈과 석매튜를 비롯하여 김지웅, 한유진, 장하오, 김규빈, 이회택, 케이타, 제이가 이름을 올렸다. K그룹이 5명, G그룹이 4명이었다.상위권은 큰 변화가 없었다. 직전 투표에 비교하면 탑9에 새롭게 가세한 멤버는 G그룹 케이타(8위 ▲6) 한 명 뿐이었다. 1차 경연과 베네핏이 탑9급 상위권 멤버들의 순위에는 크게 영향을 미치지 못했음을 보여주는 장면이다. 30위권으로 출발했던 석매튜가 5위에서 다시 3계단 반등한 2위까지 오르는 상승세를 보여줬지만 투표결과를 보면 여전히 1위인 성한빈과는 확실한 격차가 존재했다. 성한빈과 석매튜를 비롯한 몇몇 멤버들은 벌써부터 이변이 없는 한 데뷔조가 사실상 유력한 멤버로 거론될 정도다.변동이 심했던 것은 중위권 멤버들이었다. '맛'팀 K그룹은 전체 14개팀을 통틀어 유일하게 팀원 6명(박도하, 박지후, 박현빈, 박한빈, 이동건, 최우진)이 전원 생존하는 대기록을 세웠다. 이는 상위권 인기 멤버들이 대거 포진했다는 'LOVE ME RIGHT'이나 '아주 NICE'팀 K그룹, 'Kill This Love'팀 G그룹도 이루지 못한 성과였다. '맛'팀 K그룹은 베네핏을 받고도 최고순위인 박한빈이 22위에 불과했고, 하위권 40위권-51위 이하 순위로 살아남은 멤버들만 4명이 포진하며 1차 발표식의 진정한 '생존왕'으로 등극했다.경연곡별로 치면 K-G그룹을 합쳐서 생존자가 가장 많았던 것은 'Back Door'팀이었다. 총 14명 중 K그룹 김민성(56위)-G그룹 펑쥔란(93위), 각각 한 명을 제외하고 나머지 12명이 모두 살아남는 기염을 토했다.반면 '활활'팀은 유일하게 전멸의 굴욕을 당했다. '활활'로 공연했던 K그룹과 G그룹 총 13명의 멤버들은 단 한 명도 1차 발표식에서 살아남지 못했다. 가장 높은 순위였던 G그룹의 쉬안하오가 54위에 머물렀다. 1차 경연 당시부터 받지못하여 마지막까지 남겨진 멤버들로 구성된 '활활'팀은 우려한 대로 경연에서도 다른 팀들에 비하여 부족한 기량을 여실히 드러냈고 방송분량에서도 외면받으며 이름 그대로 전원 산화하고 말았다.한편 방송에서의 이미지가 투표결과에 영향을 미치는 조짐도 본격적으로 드러났다. 대표적인 사례가 G그룹의 크리스티안이었다. 이전의 투표에서 줄곧 20위권내에 속하던 인기멤버였던 크리스타인안은, 1차 미션 당시 'Back Door' 팀에서 경연을 펼친 후 1차 생존자 발표식에선 37위로 순위가 크게 폭락했다. 생존은 했지만 1차 발표식에서 살아남은 52인 중에서 순위 하락이 가장 컸던 멤버였다.당시 크리스티안은 '백 도어' 팀 회의 당시 센터를 고집하거나, 중국인 연습생들과 중국어로만 소통하며 한국계 미국인 연습생 나캠든을 따돌리는 듯한 모습으로 그려지며 인성 논란에 휩싸였다. 하지만 일각에서는 또다시 엠넷 특유의 '악마의 편집'이 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다.그래서인지 생존에도 불구하고 크리스티안의 표정은 마냥 밝지만은 않았다. 생존 후 소감발표에서도 크리스티안은 한국어로 "안녕하세요. '나쁜 크리스티안'입니다"라는 의미심장한 발언으로 자신을 소개하며 논란을 의식한 듯한 모습을 보였다. 크리스티안은 "'Back door'는 저에게 아주 새로운 경험이었다. 저도 즐거움과 사랑을 전파하고 싶다. 이제부터 새로운 크리스티안을 기대해주시라. 감사하다"며 소감을 마무리했다.또다른 논란의 참가자인 이다을도 순위가 하락했다. 이다을은 다른 상위권 연습생들에 비해 노래와 춤 실력 면에서 모두 부족한 모습을 보임에도 온전히 팬덤의 지지에 힘입어 투표 상위권을 유지하고 있다는 비판을 받고 있다. 'DANGER'팀 K그룹으로 소화한 1차경연에서는 마스터 이석훈으로부터 "오늘부터 '난 연습생이니까'라는 생각을 버려라. 계속 무대에서 실수하면 그냥 못하는 애가 될 뿐"이라고 일침을 듣기도 했다.또한 이다을은 본인의 부족한 실력으로 인한 팀원들의 파트 교체 권유를 거절하며 "이럴 거면 여러분을 뽑은 의미가 없다", "이기적이지만 저를 위한 발전"이라는 발언으로 팀보다 자신만 생각하는 모습을 드러내며 이미지가 크게 하락했다. 이다을은 본 경연에서도 실망스러운 모습을 보였고 다행히 팀은 승리하여 베네핏을 챙겼지만, 이다을은 오히려 순위가 하락하며 유일하게 탑9에서 밀려난 13위에 머물렀다는 것은 의미심장하다.가장 아깝게 희비가 엇갈린 멤버는 정이찬(52위)과 유키(53위)였다. 'DANGER' K그룹으로 공연했던 정이찬은 '아주 NICE'팀의 킬링파트를 맡았던 유키를 간발의 차이로 제쳤다. 베네핏이 생존 유무를 가른 결정적인 순간이었다. 구사일생한 정이찬은 "마지막 무대 때 스스로가 만족스럽지 못했어서 여기 있어도 되는지 모르겠지만 가치를 증명해내도록 하겠다"고 다짐하며 눈시울을 붉혔다.이밖에 1차 경연의 수혜자로 꼽힌 것은 금준현(14위 ▲17), 타쿠토(15위 ▲4), 유승언(17위 ▲9) 박한빈(22위, ▲14), 문정현(23위,▲12), 윤종우(38위 ▲29) 등이었다. 이들은 경연에서 뛰어나 실력이 부각되거나, 혹은 유쾌하고 긍정적인 이미지로 방송분량을 챙기며 시청자들의 호감을 얻었다는 공통점이 있다.성한빈이나 석매튜같은 상위권 멤버들의 입지가 견고한 것은 물론 본인의 뛰어난 실력과 스타성도 있지만, 한편으로 방송 내내 '이미지 메이킹'의 수혜를 입은 측면도 강하다. 인기멤버들은 매회 꾸준히 분량을 얻으면서 조금이라도 부정적인 모습은 전혀 등장하지 않는다. 성한빈은 1차 경연에서도 동료들을 배려하여 처음에는 킬링파트에 지원하지 않고 양보하는 등 실력뿐만 아니라 사실상 '무결점'에 가까운 모습으로 그려진다.하지만 크리스티안이나 이다을처럼 '욕심'이나 '야망'을 솔직하게 드러내는 멤버들은 곧바로 편집의 좋은 먹잇감이 된다. 전작인 <프로듀스> 시리즈에서 허찬미나 이해인, 차이빙같은 멤버들이 인기 상위권을 달리다가 방송에서 이미지가 부정적인 왜곡되면서 큰 타격을 받고 순위가 폭락한 것이 대표적인 사례들이다. 반면 '악마의 편집'은 아니더라도, 실력과 재능이 있지만 제작진에게 외면당하여 통편집된 탓에, 주목받을 기회를 얻지 못한 채 존재감없이 사라지는 연습생들도 다수다.엠넷은 그동안 여러 오디션 프로그램에서 숱하게 이어져온 '조작 논란과 의혹'에서 벗어나기 위해 외부기관인 검증 절차를 맡기고 투표 산출 과정의 공정성을 강화하겠다고 밝혔다. 하지만 투표에 직접 개입하지 않더라도 방송의 '편집권'을 활용하여 간접적으로 결과에 개입하는 것은 여전히 가능하다.방송에서의 분량, 편파적인 이미지 연출은 연습생 입장에서는 투표 만큼이나 중요한 요소라고 할 수 있다. 심지어 방송에서 만들어진 이미지가 프로그램 종영 이후에도 남을 수 있다는 것을 고려하면 그 영향력은 투표 이상일 수도 있다. <보이즈 플래닛>이 과거 조작과 차별 논란 등으로 파문을 일으켰던 전작들의 오명을 완전히 벗기 위해서라도 방송 제작과정의 공정성이나 출연자 대우 및 보호에 좀더 세심하게 신경을 써야 할 필요가 있다.