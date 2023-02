BTS, 국제음반산업협회 선정 글로벌 아티스트 2위

▲ 방탄소년단, 'Proof' 발매 방탄소년단이 2022년 6월 10일 앨범 < Proof >를 발매했다. < Proof >에는 타이틀곡 'Yet To Come' 등 신곡과 역대 앨범의 타이틀곡, 일곱 멤버의 솔로곡과 유닛곡, 미발매곡, 스페셜 버전 등 3장의 CD에 총 48곡이 수록됐다. 타이틀곡 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)'은 미디엄 템포의 얼터너티브(Alternative) 힙합 장르로, "당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다"라는 희망적인 메시지를 담은 곡이다. ⓒ 빅히트 뮤직