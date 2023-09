큰사진보기 [오마이포토] '라이즈' 음악을 통해 펼치는 꿈 ⓒ 이정민



라이즈(RIIZE. 성찬, 승한, 소희, 원빈, 쇼타로, 은석, 앤톤)가 4일 오후 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 첫 싱글 앨범 < Get A Guitar(겟 어 기타) > 발매 기자간담회에서 타이틀 곡 'Get A Guitar'를 선보이고 있다.



'Get A Guitar'는 기타 소리에 맞춰 한곳에 모인 멤버들이 음악을 통해 서로를 이해하고 공감하며, 하나의 팀이 되어가는 과정을 보여주면서 빛나는 꿈을 펼쳐 나가겠다는 메시지를 전하는 곡이다.









큰사진보기 '라이즈' 음악을 통해 펼치는 꿈 라이즈(RIIZE. 성찬, 승한, 소희, 원빈, 쇼타로, 은석, 앤톤)가 4일 오후 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 첫 싱글 앨범 < Get A Guitar(겟 어 기타) > 발매 기자간담회에서 타이틀 곡 'Get A Guitar'를 선보이고 있다. 'Get A Guitar'는 기타 소리에 맞춰 한곳에 모인 멤버들이 음악을 통해 서로를 이해하고 공감하며, 하나의 팀이 되어가는 과정을 보여주면서 빛나는 꿈을 펼쳐 나가겠다는 메시지를 전하는 곡이다. 라이즈는 '성장하다'는 뜻의 'Rise'와 '실현하다'는 뜻의 'Realize'를 결합해 만들어진 이름이며 '함께 성장하고 꿈을 실현해 나아가는 팀'이라는 뜻을 담고 있다. ⓒ 이정민







