라이즈(RIIZE. 성찬, 승한, 소희, 원빈, 쇼타로, 은석, 앤톤)가 4일 오후 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 첫 싱글 앨범 < Get A Guitar(겟 어 기타) > 발매 기자간담회에서 포토타임을 갖고 있다.



라이즈는 SM엔터테인먼트가 에스파 데뷔 이후 3년 만에, 보이그룹으로서는 NCT 이후 7년 만에 선보이는 신인으로 '성장하다'는 뜻의 'Rise'와 '실현하다'는 뜻의 'Realize'를 결합해 만들어진 이름이며 '함께 성장하고 꿈을 실현해 나아가는 팀'이라는 뜻을 담고 있다.









'라이즈' 함께 성장하고 꿈을 실현 라이즈(RIIZE. 성찬, 승한, 소희, 원빈, 쇼타로, 은석, 앤톤)가 4일 오후 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 첫 싱글 앨범 < Get A Guitar(겟 어 기타) > 발매 기자간담회에서 타이틀 곡 'Get A Guitar'를 선보이고 있다. 'Get A Guitar'는 기타 소리에 맞춰 한곳에 모인 멤버들이 음악을 통해 서로를 이해하고 공감하며, 하나의 팀이 되어가는 과정을 보여주면서 빛나는 꿈을 펼쳐 나가겠다는 메시지를 전하는 곡이다. ⓒ 이정민