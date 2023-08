큰사진보기 [오마이포토] 조유리, 네 마음까지 거침없이 One Way ⓒ 이정민



조유리 가수가 9일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < LOVE ALL > 쇼케이스에서 타이틀곡 'TAXI'를 선보이고 있다.



'TAXI'는 사랑에 빠진 너에게 달려가는 마음을 택시라는 수단을 통해 표현한 직진 고백송이다.



큰사진보기 조유리, 네 마음까지 거침없이 One Way 조유리 가수가 9일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < LOVE ALL > 쇼케이스에서 타이틀곡 'TAXI'를 선보이고 있다. 'TAXI'는 사랑에 빠진 너에게 달려가는 마음을 택시라는 수단을 통해 표현한 직진 고백송이다. ⓒ 이정민

큰사진보기 조유리, 네 마음까지 거침없이 One Way 조유리 가수가 9일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < LOVE ALL > 쇼케이스에서 타이틀곡 'TAXI'를 선보이고 있다. 'TAXI'는 사랑에 빠진 너에게 달려가는 마음을 택시라는 수단을 통해 표현한 직진 고백송이다. ⓒ 이정민

큰사진보기 조유리, 네 마음까지 거침없이 One Way 조유리 가수가 9일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < LOVE ALL > 쇼케이스에서 타이틀곡 'TAXI'를 선보이고 있다. 'TAXI'는 사랑에 빠진 너에게 달려가는 마음을 택시라는 수단을 통해 표현한 직진 고백송이다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기