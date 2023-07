큰사진보기 [오마이포토] '아이칠린' 주니 ⓒ 이정민



아이칠린(ICHILLIN', 이지, 지윤, 재키, 주니, 채린, 예주, 초원)의 주니가 19일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 두 번째 미니 앨범 < I'M ON IT!(아임 온 잇!) > 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다.



< I'M ON IT! >은 특유의 자신감과 활기찬 에너지로 올여름 가요계를 평정하겠다는 포부를 담은 앨범이다.









큰사진보기 '아이칠린' 주니 아이칠린(ICHILLIN', 이지, 지윤, 재키, 주니, 채린, 예주, 초원)의 주니가 19일 오후 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 두 번째 미니 앨범 < I'M ON IT! > 쇼케이스에서 ?타이틀곡 'KICK-START(킥 스타트)'를 선보이고 있다. 'KICK-START'는 모터사이클의 시동을 걸기 위해 페달을 밟을 때의 강렬한 엔진 소리를 멜로디에 담은 곡이다. ⓒ 이정민







