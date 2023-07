큰사진보기 [오마이포토] '오드아이써클' 신발끈 묶고 Do it again! ⓒ 이정민



오드아이써클(ODD EYE CIRCLE. 김립, 진솔, 최리)이 12일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 새 미니앨범 < 버전 업(Version Up) > 쇼케이스에서 타이틀곡 'AIR FORCE ONE(에어포스원)'을 선보이고 있다.



'AIR FORCE ONE'은 새로운 신발을 신게 된 마음가짐과 공군 1호기인 에어포스원을 타고 하늘 위에서 내려다보는 기분을 중의적으로 표현하며, 새로운 스타일과 소녀들의 건강한 발걸음을 담은 곡이다.



