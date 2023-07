큰사진보기 [오마이포토] '제로베이스원' 제로(0)에서 시작해 원(1)으로! ⓒ 이정민



ZEROBASEONE(제로베이스원. 성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)가 10일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < YOUTH IN THE SHADE(유스 인 더 셰이드) > 데뷔 쇼케이스에서 인사를 하고 있다. ZEROBASEONE은 Mnet 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 5세대 K-POP 보이그룹이다.



< YOUTH IN THE SHADE >는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 담고 있는 앨범이다.









큰사진보기 '제로베이스원' 제로(0)에서 시작해 원(1)으로! ZEROBASEONE(제로베이스원. 성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)가 10일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < YOUTH IN THE SHADE(유스 인 더 셰이드) > 데뷔 쇼케이스에서 입장을 하고 있다. ZEROBASEONE은 Mnet 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 5세대 K-POP 보이그룹이다. < YOUTH IN THE SHADE >는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 담고 있는 앨범이다. ⓒ 이정민







큰사진보기 '제로베이스원' 제로(0)에서 시작해 원(1)으로! ZEROBASEONE(제로베이스원. 성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)가 10일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < YOUTH IN THE SHADE(유스 인 더 셰이드) > 데뷔 쇼케이스에서 인사를 하고 있다. ZEROBASEONE은 Mnet 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 5세대 K-POP 보이그룹이다. < YOUTH IN THE SHADE >는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 담고 있는 앨범이다. ⓒ 이정민







큰사진보기 '제로베이스원' 제로(0)에서 시작해 원(1)으로! ZEROBASEONE(제로베이스원. 성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)가 10일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < YOUTH IN THE SHADE(유스 인 더 셰이드) > 데뷔 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. ZEROBASEONE은 Mnet 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 5세대 K-POP 보이그룹이다. < YOUTH IN THE SHADE >는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 담고 있는 앨범이다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기