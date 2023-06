큰사진보기 [오마이포토] '미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE' 인사 나누는 배우들 ⓒ 이정민



크리스토퍼 맥쿼리 감독, 폼 클레멘티에프 배우, 헤일리 앳웰 배우, 톰 크루즈 배우, 사이먼 페그 배우, 바네사 커비 배우가 29일 오후 서울 송파구의 한 상영관에서 열린 영화 < 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE > 내한 기자회견에서 인사를 나누고 있다.



< 미션 임파서블: 데드 레코닝 PART ONE >은 모든 인류를 위협할 새로운 무기가 잘못된 자의 손에 넘어가지 않도록 추적하던 '에단 헌트'와 IMF팀이 미스터리하고 강력한 적을 만나게 되면서 팀의 운명과 임무 사이 위태로운 대결을 펼치는 액션 영화다. 7월 12일 개봉.



