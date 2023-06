큰사진보기 [오마이포토] '다크비' 파워 청량! ⓒ 이정민



다크비(DKB. 이찬, 디원, 테오, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)가 14일 오후 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 여섯 번째 미니앨범 < I Need Love(아이 닛 럽) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'I Need Love(아이 닛 럽)'을 선보이고 있다. 'I Need Love'는 사랑과 위로에 대한 메시지로 밝고 긍정적인 에너지를 담은 곡이다.



