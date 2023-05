큰사진보기 [오마이포토] '보이넥스트도어' 운학 ⓒ 이정민



보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR. 성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)의 운학이 30일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 데뷔 싱글 < WHO! > 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 '돌아버리겠다', 'One and Only', 'Serenade'를 선보이고 있다.



보이넥스트도어는 하이브와 KOZ 엔터테인먼트가 제작하는 6인조 보이그룹으로 데뷔 싱글 < WHO! >에 수록된 '돌아버리겠다', 'One and Only', 'Serenade' 세 곡 모두를 타이틀곡으로 내세우며 또래 친구들이 공감할 수 있는 일상 속의 꾸밈없는 이야기를 주제로 '보는 재미가 있는 음악'을 추구하고 있다.









큰사진보기 '보이넥스트도어' 운학 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR. 성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)의 운학이 30일 오후 서울 용산구의 한 공연장에서 열린 데뷔 싱글 < WHO! > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. 보이넥스트도어는 하이브와 KOZ 엔터테인먼트가 제작하는 6인조 보이그룹으로, 또래 친구들이 공감할 수 있는 일상 속의 꾸밈없는 이야기를 음악에 담아 자유롭게 표현하겠다는 포부를 가지고 있다. ⓒ 이정민







