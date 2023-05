큰사진보기 [오마이포토] 'CIX' 배진영, 공감과 감성 자극 ⓒ 이정민



CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)의 배진영이 29일 오후 서울 서대문구의 한 공연장에서 열린 6th EP < 'OK' Episode 2: I'm OK(오케이 에피소드 2 : 아임 오케이) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'Save me, Kill me (세이브 미, 킬 미)'를 선보이고 있다.



'Save me, Kill me'는 간절히 원하고 소망하는 존재를 찾기 위한 끊임없는 열망을 노래한 곡이다.



큰사진보기 'CIX' 배진영, 공감과 감성 자극

큰사진보기 'CIX' 배진영, 공감과 감성 자극







